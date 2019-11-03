Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T01:44Z
https://ria.ru/20191103/1560533199.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/138865/80/1388658030_0:257:3183:2047_1036x0_80_0_0_a727131e8d0c808e410877c54e488360.jpg
РИА Новости
Туризм

Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом

00:07 03.11.2019 (обновлено: 01:44 03.11.2019)
292
© Пресс-служба правительства РФ / Перейти в фотобанкПервый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько
Первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько
© Пресс-служба правительства РФ
Перейти в фотобанк
Первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для тайцев не стоит на повестке дня, приоритетным вопросом является обеспечение безопасности, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
"Действующие правила, введенные межправительственным соглашением об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан России и Таиланда от 13 декабря 2005 года, которое разрешает безвизовое пребывание в течение 30 дней, создают благоприятные условия для расширения туристических обменов. На данном этапе их изменение не входит в повестку дня отношений с Таиландом" - сообщил Приходько журналистам в преддверии 14-го Восточноазиатского саммита.
По его словам, приоритетным вопросом сегодня является обеспечение безопасности туристов.
"Эта тема присутствует в нашем диалоге с таиландскими партнерами. Важно также добиться роста таиландских туристов, посещающих Россию для ознакомления с ее историческим, культурным и природным потенциалом", - сказал представитель кабмина.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в аэропорту Бангкока. 2 ноября 2019
Вчера, 17:34РИА Новости
Медведев прибыл в Таиланд на деловой форум АСЕАН и Восточноазиатский саммит
Он добавил, что Таиланд остается для россиян привлекательным туристическим направлением.
"С учетом наметившейся тенденции к росту турпотока, который в прошлом году достиг 1,5 миллиона человек, можно ожидать дальнейшего увеличения количества туристов, приезжающих на гостеприимную таиландскую землю", - заметил Приходько.
000123
Обсудить 0
ТуризмСергей ПриходькоРоссияТаиландВ мире
Рекомендуем
Визит первой группы японских туристов на Южные Курилы
Японские туристы вернулись из первой поездки на южные Курилы
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда
Геликон-опера в Москве
В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории
В США более 20 детей донора спермы нашли друг друга, пишут СМИ
Вид на правый берег Новосибирска
В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
В США военные эксперты назвали Россию "самой реальной угрозой"
Флажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке
Местные выборы в Молдавии
В Молдавии пройдет второй тур местных выборов
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала "националистическим угаром" осквернение мемориала Жукову
Камеры сняли, как убийцы начальника центра Э по Ингушетии бросили машину
Камеры сняли, как убийцы начальника центра "Э" по Ингушетии бросили машину
Фестиваль Ноябрьфест
"Ноябрьфест" в Крыму собрал почти вдвое больше гостей, чем год назад
Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53В Киеве подрались главы СБУ и администрации Зеленского, заявил журналист
03:43Washington Post рассказал о "неукротимой ненависти" Трампа к Украине
03:30Автомобили смогут распознавать сердечный приступ у водителя
03:24В Дрездене заявили о "нацистской чрезвычайной ситуации"
03:24В Находке возобновили поиски моряков на танкере "Залив Америка"
03:21Источник сообщил о переносе запуска навигационного спутника "Глонасс"
03:18Проданы права на экранизацию романов российской писательницы Яны Вагнер
03:16В Германии мода на вегетарианство не снизила потребление мяса и колбас
03:13Специалисты дали советы, которые помогут избавиться от осенней хандры
03:09Диетологи рассказали, какие продукты укрепляют иммунитет
02:54Квентин Тарантино назвал любимый фильм этого года
02:52Трамп заявил, что был бы рад принять Зеленского в Белом доме
02:50Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов, пишут СМИ
02:43В Мехико прошел большой парад в честь Дня мертвых
02:29МВД по Ингушетии выразило соболезнования в связи с убийством Эльджаркиева
02:22Поклонская рассказала, кто должен "скинуться на восстановление" Украины
02:17Медведев раскритиковал американскую концепцию Индо-Тихоокеанского региона
02:13Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН
02:10Россия готова помогать АСЕАН в борьбе с загрязнением морей, заявил Медведев
02:08Медведев считает перспективным применение платежных карт "Мир" в Таиланде
Лента новостейМолния