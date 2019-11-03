НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) в настоящее время ведет переговоры с крупнейшими банками Национальная система платежных карт (НСПК) в настоящее время ведет переговоры с крупнейшими банками Таиланда о приеме её карт "Мир" , заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько

"НСПК, являющееся оператором платежной системы "Мир", ведет переговоры с рядом крупнейших банков Таиланда, включая "Касикорнбэнк", "Бангкок бэнк", "Сиам коммэршл бэнк", о возможности использования их банкоматов для снятия наличных денежных средств и осуществления платежей, а также организации обслуживания карт "Мир" в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых этими банками", - сказал он.

Финансовое и межбанковское сотрудничество - важная составная часть российско-таиландских отношений, подчеркнул Приходько, оно нацелено на создание благоприятных условий для деятельности бизнеса и для граждан обеих стран. Прием карт "Мир" в Таиланде помогло бы сделать пребывание там россиян, особенно туристов, еще более комфортным, констатировал он.

Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций с картами международных платежных систем на территории России.