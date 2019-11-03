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РИА Новости

НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда

00:30 03.11.2019 (обновлено: 01:47 03.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭмиссия карт национальной платежной системы "Мир"
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) в настоящее время ведет переговоры с крупнейшими банками Таиланда о приеме её карт "Мир", заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.
"НСПК, являющееся оператором платежной системы "Мир", ведет переговоры с рядом крупнейших банков Таиланда, включая "Касикорнбэнк", "Бангкок бэнк", "Сиам коммэршл бэнк", о возможности использования их банкоматов для снятия наличных денежных средств и осуществления платежей, а также организации обслуживания карт "Мир" в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых этими банками", - сказал он.
Финансовое и межбанковское сотрудничество - важная составная часть российско-таиландских отношений, подчеркнул Приходько, оно нацелено на создание благоприятных условий для деятельности бизнеса и для граждан обеих стран. Прием карт "Мир" в Таиланде помогло бы сделать пребывание там россиян, особенно туристов, еще более комфортным, констатировал он.
Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций с картами международных платежных систем на территории России.
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НСПК активно работает над расширением возможности приема карты в странах, популярных у российских туристов. Так, карты "Мир" уже принимаются в Турции в сети устройств двух крупнейших банков. Кроме того, компания подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве в целях развития безналичных платежей с Национальной платежной корпорацией Вьетнама (NAPAS), а в минувший вторник была успешно проведена операция по карте "Мир" в POS-терминале первого вьетнамского банка - Акционерного коммерческого банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV).
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НСПК (Национальная система платежных карт)Visa, Inc.Сергей ПриходькоРоссияТаиландЭкономика
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