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РИА Новости

Секс-скандал в Киеве как телевизионный сюжет

08:00 03.11.2019
15848
CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja / Богдан Яременко
Богдан Яременко
CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja /
Богдан Яременко. Архивное фото
Сергей Мардан
Сергей Мардан
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Один из ключевых функционеров президента Зеленского в Верховной раде — депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко — написал заявление об отставке с поста главы комитета по внешней политике. Причиной такого решения стал секс-скандал, который разгорелся 30 октября.
Журналисты засняли, как прямо во время заседания Яременко с телефона заказывал проститутку за скромные 100 долларов в час.
Мораль в этой истории не главное. Несмотря на "европейский путь", декларируемый главной ценностью украинского политикума, подобная история вряд ли могла бы шокировать украинского избирателя. Он за 30 лет независимости видел вещи и похуже.
Главное в этой истории — вопиющая глупость и некомпетентность, которая просто ошарашивает даже непредвзятого наблюдателя.
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Богдан Яременко — совсем не из числа тех депутатов фракции "Слуга народа", которых набрали буквально с улицы, торговцев индюшатиной, организаторов свадеб и барменов. Богдан Васильевич кадровый дипломат, который четверть века прослужил в украинском МИД.
И тут возникает вопрос. Первая вещь, которой обучают каждого студента МГИМО с советских времен: не палиться. Не терять документов, избегать компрометирующих контактов, следить за каждым произнесенным словом. У любого российского мидовца это работает на уровне рефлекса. Украинские же дипломаты ведут себя, словно гоголевские герои, которые в ночь перед Рождеством идут в хату Солохи в поисках романтического приключения.
Ладно, бывают ошибки и провалы. Но перепиской с проститутками дело не ограничилось.
Глава парламентского комитета Яременко продолжал жечь дальше. Уже после публикации в прессе компрометирующей переписки и нелепых оправданий в фейсбуке Яременко вступает в переписку с пранкером, который выдает себя за украинского генпрокурора. Депутат кается, объясняет, что "думал, что был в закрытом закутке, где никто не мог за ним подсматривать", называл себя дураком и вообще все признал, только что не поставил подпись под протоколом.
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Ну, это вообще за гранью понимания. Как это может быть?
Только глядя на Украину начинаешь ценить тот уровень политической, да и просто бюрократической культуры, который удалось создать в России за последние двадцать лет.
Несмотря на все наши претензии к собственной законодательной, исполнительной или судебной власти, это никогда не вызывало чувства столь жгучего стыда. Проблемы? Да, есть. Но не ощущение бесконечной катастрофы, которое возникает при взгляде на независимую Украину в любой точке ее недолгой истории.
Череда бесконечных выборов, переворотов, майданов, смен президентов, каждый из которых "еще хуже". Украина навечно застряла в 1991 годе, по-маниловски меняя одну мечту на другую, но так и не приступая ни к какой практической работе. Благо можно пока проедать богатое советское наследство.
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Очередной скандал в Верховной раде — это, безусловно, часть политической кампании, которая ведется оппонентами Зеленского по всем фронтам с целью уничтожить его единственный актив — поддержку избирателей.
Систематически дискредитируя нового украинского президента и ключевых лиц его окружения, Порошенко, Тимошенко и прочие конкуренты методично ослабляют Зеленского с целью развалить президентскую фракцию в Раде и вернуться к старой доброй украинской парламентской модели — закулисным переговорам, торговле постами и влиянием и к прайслисту на любое депутатское "за" или "против".
Украинские депутаты, олигархи и решалы всех мастей чувствуют себя в этом мире исключительно комфортно. Это давно стало национальной традицией, общественная репутация в которой стоит не больше, чем миска борща в депутатской столовой.
Украинская политика остается удивительным опереточным табором, где все поют и пляшут, играют на рояле и показывают неискушенному зрителю всякие смешные кунштюки.
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Только дело в том, что окружающему Украину миру с этими опереточными персонажами приходится все время иметь дело.
Европейцев не жалко. И в ноябре 2013-го, и все предшествующие Майдану годы европейские столицы поддерживали на Украине любую политическую силу, если она была недружественна России, не обращая внимания на разные нюансы типа лютого национализма и тем более невинного невежества.
Но для Европы Украина все равно оставалась "за забором". Ее проблемы никак не затрагивали интересов ни Берлина, ни Парижа, ни даже Варшавы. Разве что в газовом транзите. Но и тут в дело всегда включалась Россия, которая и разруливала любые выкрутасы Киева, обеспечивая европейские поставки топлива.
Россия, в отличие от европейских "партнеров", остается связанной с Украиной миллионами связей — исторических, экономических, личных. Смешение двух народов до уровня полной диффузии делает любую границу абсолютно условной.
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Вопрос "нам что за дело до чужого парламента" настолько же фальшивый, как и "какое вам дело до другой страны?". Обычно его задают люди, которые и Россию называют "эта страна".
То, что в 1991 году кто-то сообщил 200 миллионам человек, что они теперь официально в разводе, мало что меняет. Потому что нельзя ни квартиру разменять, ни поделить детей и родню. Это если говорить совсем по-простому.
Мы следим за происходящим на Украине с той же эмоциональной вовлеченностью, словно это происходит где-нибудь в Красноярском крае или на Кубани. Можно это, конечно, называть "имперством", если очень хочется, но это факт. Если какой-то депутат пишет в рабочее время проститутке на русском языке, мы интересуемся этим так же, как каким-нибудь сюжетом из телешоу про семью трансвеститов из Подмосковья. Не хватало только, чтобы цены были в рублях, но доллары — тоже нормально.
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Лично мне непрекращающееся безумие в Киеве напоминает ситуацию с родственником, который пребывает в длительном запое, периодически колотит жену и детей, а главное — может в угаре спалить себя и еще полдеревни.
А Россия, как фельдшер со скорой помощи, которого к этому алкоголику вызывают сделать укол. Пациент на него орет матом, бросается бутылками и всячески демонстрирует свое неудовольствие. Но спасительный укол все равно получает.
В виде Минска. В виде переговоров о разведении сил в Донбассе. В виде предложения нового газового транзита и сниженной цены на газ.
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Богдан ЯременкоВерховная Рада УкраиныРоссияКиевУкраинаАвторы
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