Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 3: лайк, шер, репост

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Как это по-русски Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 3: лайк, шер, репост

Настоящие "Одноклассники" появились в США за 11 лет до нашего ok.ru, но уже тогда пользователи могли постить, тэгать и комментить. А вот лайкать стало возможно лишь в 2007 году. В новом выпуске рассказываем, откуда произошли эти слова, почему наводнение приводит к священной войне, а чирикать и прикалывать – это иногда одно и то же.