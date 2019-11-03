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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 3: лайк, шер, репост

12:00 03.11.2019
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Как это по-русски
Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 3: лайк, шер, репост
Вчера, 12:00
Настоящие "Одноклассники" появились в США за 11 лет до нашего ok.ru, но уже тогда пользователи могли постить, тэгать и комментить. А вот лайкать стало возможно лишь в 2007 году. В новом выпуске рассказываем, откуда произошли эти слова, почему наводнение приводит к священной войне, а чирикать и прикалывать – это иногда одно и то же.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт эпизода Максим Кронгауз
Монтаж Андрея Темнова
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