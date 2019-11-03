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РИА Новости

Тридцать девять трупов. Как в Британии торгуют людьми

08:00 03.11.2019 (обновлено: 08:02 03.11.2019)
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© AFP 2019 / Nhac NguyenМестные жители во время молебна по погибшим в грузовике в Великобритании в деревне Фу Суан, провинции Нгеан
Местные жители во время молебна по погибшим в грузовике в Великобритании в деревне Фу Суан, провинции Нгеан
© AFP 2019 / Nhac Nguyen
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. После того как в контейнере грузовика нашли 39 погибших мигрантов, в Британии разгорелась дискуссия: пока весь мир борется с рабством, в страну доставляют нелегалов — для марихуановых ферм, салонов красоты и борделей. РИА Новости разбиралось, кто едет в Англию за лучшей жизнью и что получает взамен.

Поездка со смертельным исходом

В конце октября и без того неспокойное британское общество ужаснулось. В графстве Эссекс 25-летний водитель грузовика вез в контейнере 39 тел. Восемь женщин и 31 мужчина погибли, вероятно, задохнувшись. Куда, откуда и зачем они ехали — предстоит выяснить следователям.
Сначала предположили, что погибшие — граждане Китая. Но затем появились сведения, указывающие, что прибывшие родом из Вьетнама — одной из главных стран — поставщиков нелегальных рабочих в Британию. Несколько вьетнамских семей обратились к властям — их близкие, отправившиеся за границу, перестали выходить на связь. Находились ли они в злосчастном контейнере, также разбирается полиция.
Одна из предполагаемых жертв — 26-летняя девушка по фамилии Фам, накануне написала родным сообщение, в котором попрощалась и сказала, что задыхается и умирает. С тех пор семья от нее вестей не получала.
Как сообщали СМИ, родственники девушки заплатили 30 тысяч фунтов (около 2,5 миллиона рублей) агентам, которые занимаются переправкой людей в европейские страны. Родители другого предполагаемого погибшего рассказали, что потратили на путешествие сына последние деньги.
© REUTERS / Peter NichollsПолицейские у грузовика, в котором были обнаружены тела, в британском городе Грейс
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
© REUTERS / Peter Nicholls
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены тела, в британском городе Грейс
Организация VietHome, которая представляет сообщество вьетнамских иммигрантов в Британии, распространила фотографии пропавших людей, а вьетнамское посольство в Соединенном Королевстве открыло горячую линию для помощи гражданам Вьетнама.
В полиции Эссекса заявили, что прежде не сталкивались с таким массовым процессом идентификации погибших. Пришлось прибегнуть к стандартам Интерпола, собирать данные ДНК и снимать отпечатки пальцев.
Некоторые детали выяснить уже удалось. Фургон и тягач попали в британский порт Пурфлит по отдельности. Контейнер арендовали у компании Global Trailer Rentals 15 октября. Из Ирландии он сначала прибыл в Уэльс, а затем отправился на побережье Франции, после чего колесил между Дюнкерком, Брюгге и Лиллем. Двадцать второго октября, покинув бельгийский Зебрюгге, контейнер пересек Английский канал и оказался в Пурфлите.
Оттуда он уже вместе с тягачом отбыл в ночь на 23 октября. Вскоре поступил звонок в полицию, от кого — не разглашается. Водителя грузовика Мориса Робинсона арестовали, он уверяет, что не знал о содержимом контейнера. Под стражей находится также водитель, который довез контейнер до Зебрюгге. Еще двух причастных отпустили под залог, а двоих мужчин объявили в розыск. Всем им предъявили обвинение в убийстве 39 человек.
© REUTERS / Simon DawsonЦветы на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс
Цветы на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс
© REUTERS / Simon Dawson
Цветы на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс

Тщетная борьба

Трагедия поставила британское общество на уши не только потому, что по дорогам страны колесил грузовик с четырьмя десятками трупов. Новости о мигрантах, которых нелегально провозят через Ла-Манш, появляются в прессе регулярно, и этот случай — лишь верхушка айсберга. О проблеме работорговли через Европу в Великобританию говорят уже давно.
Согласно отчету Национального криминального агентства Великобритании за 2018 год, чаще других — 1625 случаев — в рабство попадают сами британцы, на втором месте граждане Албании — 947 случаев, а на третьем Вьетнам — 702 случая. За ним следуют Китай, Румыния, Судан, Эритрея, Нигерия и Индия.
Бывший уполномоченный по борьбе с рабством ОБСЕ в Соединенном Королевстве Кевин Хайланд назвал британскую систему противодействия торговле людьми провальной и призвал к срочным реформам. Он признался, что был шокирован новостями из Эссекса. По его мнению, подобное может произойти еще не раз, потому что полиция работает плохо и недобросовестно занимается раскрытием криминальных сетей.
© AFP 2019 / Ben StansalКевин Хайланд у здания Скотленд-Ярда в Лондоне
Кевин Хайланд у здания Скотленд-Ярда в Лондоне
© AFP 2019 / Ben Stansal
Кевин Хайланд у здания Скотленд-Ярда в Лондоне
“Мы смотрим на все это абсолютно неправильным образом, — говорил Хайланд. — Это организованная преступность, и ее действия полиция должна жестко пресекать”. Он едко отозвался о недавних мерах британских властей — подсветить красными огнями правительственные здания, чтобы привлечь внимание к проблеме торговли людьми: “Что толку от этой подсветки, когда за углом стоит маникюрный салон или автомойка, в которой трудятся жертвы работорговли? Может, лучше потратить ресурсы на то, чтобы закрыть эти точки?”
Два года назад под редакцией омбудсмена вышел доклад о стратегии борьбы с торговлей людьми, или, как ее еще называют, современным рабством. Власти должны сосредоточиться на сборе всевозможных данных, которые помогут выяснить, как работает схема незаконной переправки людей через границу: как можно больше сведений собрать у спасенных. Детали помогут выяснить, кто стоит за организацией поставок иностранных граждан. Однако, по словам Кевина Хайланда, эти рекомендации, видимо, никто не учел.
В 2017-м за этот доклад бывшего уполномоченного отчитали в Министерстве внутренних дел. Он якобы слишком критически отозвался о работе правоохранительных органов, которые не смогли пресечь принудительную работу вьетнамских подростков на нелегальных фермах по разведению марихуаны в Британии.
© REUTERS / Francois LenoirУказатель в бельгийском порту Зебрюгге
Указатель в бельгийском порту Зебрюгге
© REUTERS / Francois Lenoir
Указатель в бельгийском порту Зебрюгге

Земля обетованная

Столицей нелегальной вьетнамской иммиграции в Британию считают крупнейшую провинцию Нгеан. Здесь криминальные банды находят своих жертв — как правило, молодых людей, которым хочется отправиться в Европу и заработать. Или родителей, которые хотят дать детям лучшую жизнь за границей. Агент предлагает услуги по перевозке желающих попасть в западные страны. В надежде, что переезд окупится, семьи тратят заработанные долгим и тяжелым трудом деньги.
По информации Национального криминального агентства, именно граждане Вьетнама чаще других оказываются в рабстве. Некоторые из них попадают в Евросоюз пешком. Другие отправляются “на заработки” самолетом, что обходится дороже. Есть также вариант долететь из Ханоя в Москву под видом, например, иностранного студента. Оттуда добраться до Восточной Европы, а затем на машине или в контейнере фуры доехать до места назначения.
Такие данные приводят британское МВД и организации по борьбе с рабством Pacific Links Foundation, Every Child Protected Against Trafficking UK и Anti-Slavery International в совместном докладе.
© AFP 2019 / Nhac NguyenРыбацкие лодки в провинции Нгеан, Вьетнам
Рыбацкие лодки в провинции Нгеан, Вьетнам
© AFP 2019 / Nhac Nguyen
Рыбацкие лодки в провинции Нгеан, Вьетнам
Путешествующих не всегда ожидает обещанная комфортная и безопасная поездка. Работница маникюрного салона рассказывала журналистам, что ее с попутчиками везли в контейнере фуры и на границе обливали бензином, чтобы запах не учуяли собаки.
Нелегальные мигранты попадают на пошивочные фабрики, в строительные компании, маникюрные салоны, канабисовые фермы и бордели. Первой же остановкой часто становятся небольшие магазинчики вьетнамских товаров, принадлежащие согражданам.
Попав на "землю обетованную", многие сталкиваются с совершенно другими реалиями, нежели те, что им описывали агенты на родине. Некоторым платят слишком мало или задерживают зарплату. Кому-то приходится подрабатывать проституцией после основной работы.
У сотрудников марихуановых плантаций, как правило, отбирают паспорта, а пожаловаться и обратиться в полицию они не могут, так как не говорят по-английски. Как рассказывал корреспондентам издания "Аль-Джазира" 17-летний вьетнамец, ему запрещено покидать рабочее место, спит он на матрасе под лестницей, а еду приносят раз в день. По его словам, обещанных денег он так ни разу и не видел.
В то же время собирать информацию о жертвах довольно сложно, признают и журналисты, и сотрудники правоохранительных органов. Многие мигранты едут в Британию целенаправленно на заработки. Они надеются на лучшую жизнь и не хотят терять возможности получать доход, несмотря на риски и тяжелые условия. Поэтому раскрывать подпольную схему не спешат — вдруг именно им повезет.
Мужчина держит стопку юаней на границе Китая и Вьетнама
22 сентября, 08:00РИА Новости
Китайцы покупают иностранок. Так дешевле
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ИнтерполВеликобританияВьетнамВ мире
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