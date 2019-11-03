В Приморье в фотоловушку попала тигрица с детенышами

"Самка под номером T 2F и ее котята. На этих снимках фотоловушки малышам всего три-четыре месяца, но их жизнь уже полна исследований и игр", — рассказали специалисты заповедника.

На портале "Земли леопарда" уточняется, что амурский тигр занесен в Красную книгу России и мира. Общая численность этих хищников — около 530 особей. На территории заказника в 2017 году было замечено 25 взрослых животных и шесть детенышей.