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РИА Новости
Туризм

В Приморье в фотоловушку попала тигрица с детенышами

23:25 03.11.2019
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© ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова Детеныш амурского тигра в национальном парке "Земля леопарда"
Детеныш амурского тигра в национальном парке Земля леопарда
© ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда", расположенного в Приморье, опубликовали фотографии семьи амурских тигров.
"Самка под номером T 2F и ее котята. На этих снимках фотоловушки малышам всего три-четыре месяца, но их жизнь уже полна исследований и игр", — рассказали специалисты заповедника.
"Мимишность зашкаливает на фото", — комментируют снимки пользователи в соцсетях.
На портале "Земли леопарда" уточняется, что амурский тигр занесен в Красную книгу России и мира. Общая численность этих хищников — около 530 особей. На территории заказника в 2017 году было замечено 25 взрослых животных и шесть детенышей.
Снимок с фотоловушки в национальном парке Земля леопарда в Приморье
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