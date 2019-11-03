В Приморье на видео сняли игры леопарда-старожила

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" смогли получить ценное видео знаменитого дальневосточного леопарда по имени Лорд, сообщает пресс-служба заповедника.
Животное получило известность в 2013 году благодаря всероссийскому голосованию на конкурсе "Придумай имя леопарду". Россияне предлагали варианты, присылая на адрес заказника электронные и бумажные письма. Леопард под номером Leo 10M получил имя Лорд. Сейчас ему почти 13 лет, а средняя продолжительность жизни дальневосточных леопардов в дикой природе — около 15 лет.
"Несмотря на преклонный возраст, самец продемонстрировал отменное здоровье и добродушное "пятничное" настроение, играя перед камерой словно домашний котенок", — отмечают сотрудники нацпарка.
Сначала леопард оставил на земле поскреб с мочевой меткой, а затем усилил собственный запах с помощью желез своего тела, устроив на этом месте игру. Так хищник показал, что здоров, и что считает себя хозяином территории вокруг видеокамеры.
"Благодаря видео мы получили ценную информацию как о самом Лорде, который показал, что с ним все в порядке, так и о жизни дальневосточных леопардов в целом, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда". – Такая метка может являться заявлением о хозяйских правах на территорию. Несмотря на свой возраст, Лорд не ощущает себя "пенсионером", не выказывает страх перед соперниками и готов себя показать".