Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T01:32Z
https://ria.ru/20191103/1560487262.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149707/21/1497072187_0:98:1040:683_1036x0_80_0_0_c74817ebec2d44f640cd9f8de35840d1.jpg
РИА Новости
Туризм

В Приморье на видео сняли игры леопарда-старожила

01:32 03.11.2019
112
© Московский ЗоопаркДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард
© Московский Зоопарк
Дальневосточный леопард. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" смогли получить ценное видео знаменитого дальневосточного леопарда по имени Лорд, сообщает пресс-служба заповедника.
Животное получило известность в 2013 году благодаря всероссийскому голосованию на конкурсе "Придумай имя леопарду". Россияне предлагали варианты, присылая на адрес заказника электронные и бумажные письма. Леопард под номером Leo 10M получил имя Лорд. Сейчас ему почти 13 лет, а средняя продолжительность жизни дальневосточных леопардов в дикой природе — около 15 лет.
"Несмотря на преклонный возраст, самец продемонстрировал отменное здоровье и добродушное "пятничное" настроение, играя перед камерой словно домашний котенок", — отмечают сотрудники нацпарка.
Сначала леопард оставил на земле поскреб с мочевой меткой, а затем усилил собственный запах с помощью желез своего тела, устроив на этом месте игру. Так хищник показал, что здоров, и что считает себя хозяином территории вокруг видеокамеры.
"Благодаря видео мы получили ценную информацию как о самом Лорде, который показал, что с ним все в порядке, так и о жизни дальневосточных леопардов в целом, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда". – Такая метка может являться заявлением о хозяйских правах на территорию. Несмотря на свой возраст, Лорд не ощущает себя "пенсионером", не выказывает страх перед соперниками и готов себя показать".
Дальневосточный леопард
14 июля, 00:39Туризм
В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
000000
ТуризмТуризмПриморьетуристыНациональный парк "Земля леопарда"Новости - Туризм
Рекомендуем
Дикие северные олени Камчатки находятся под угрозой исчезновения
В США на видео сняли оленя, который врезался в витрину салона красоты
Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Скрипка
В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу
Газовая плита в жилом доме
В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали решение США по лимиту на прием беженцев
Полиция
Во Владивостоке в руках у женщины взорвалась петарда, уточнил источник
Девушка плавает в бассейне одного из отелей Антальи
Эксперты рассказали, в какие страны поедут туристы на ноябрьские праздники
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
Камеры сняли, как убийцы начальника центра Э по Ингушетии бросили машину
Камеры сняли, как убийцы начальника центра "Э" по Ингушетии бросили машину
Вид Тюмени
В Тюменской области запустили интернет-платформу "Советник губернатора"
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
В США военные эксперты назвали Россию "самой реальной угрозой"
Певица Алла Пугачева
В Минске Пугачевой вручили цветы и конфеты от Лукашенко
Вид на город Манагуа, Никарагуа
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Никарагуа
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
ДНР готова начать отвод сил в районе Петровского 4 ноября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53В Киеве подрались главы СБУ и администрации Зеленского, заявил журналист
03:43Washington Post рассказал о "неукротимой ненависти" Трампа к Украине
03:30Автомобили смогут распознавать сердечный приступ у водителя
03:24В Дрездене заявили о "нацистской чрезвычайной ситуации"
03:24В Находке возобновили поиски моряков на танкере "Залив Америка"
03:21Источник сообщил о переносе запуска навигационного спутника "Глонасс"
03:18Проданы права на экранизацию романов российской писательницы Яны Вагнер
03:16В Германии мода на вегетарианство не снизила потребление мяса и колбас
03:13Специалисты дали советы, которые помогут избавиться от осенней хандры
03:09Диетологи рассказали, какие продукты укрепляют иммунитет
02:54Квентин Тарантино назвал любимый фильм этого года
02:52Трамп заявил, что был бы рад принять Зеленского в Белом доме
02:50Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов, пишут СМИ
02:43В Мехико прошел большой парад в честь Дня мертвых
02:29МВД по Ингушетии выразило соболезнования в связи с убийством Эльджаркиева
02:22Поклонская рассказала, кто должен "скинуться на восстановление" Украины
02:17Медведев раскритиковал американскую концепцию Индо-Тихоокеанского региона
02:13Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН
02:10Россия готова помогать АСЕАН в борьбе с загрязнением морей, заявил Медведев
02:08Медведев считает перспективным применение платежных карт "Мир" в Таиланде
Лента новостейМолния