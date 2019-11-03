В Приморье на видео сняли игры леопарда-старожила

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" смогли получить ценное видео знаменитого дальневосточного леопарда по имени Лорд, Сотрудники национального парка "Земля леопарда" смогли получить ценное видео знаменитого дальневосточного леопарда по имени Лорд, сообщает пресс-служба заповедника.

Животное получило известность в 2013 году благодаря всероссийскому голосованию на конкурсе "Придумай имя леопарду". Россияне предлагали варианты, присылая на адрес заказника электронные и бумажные письма. Леопард под номером Leo 10M получил имя Лорд. Сейчас ему почти 13 лет, а средняя продолжительность жизни дальневосточных леопардов в дикой природе — около 15 лет.

"Несмотря на преклонный возраст, самец продемонстрировал отменное здоровье и добродушное "пятничное" настроение, играя перед камерой словно домашний котенок", — отмечают сотрудники нацпарка.

Сначала леопард оставил на земле поскреб с мочевой меткой, а затем усилил собственный запах с помощью желез своего тела, устроив на этом месте игру. Так хищник показал, что здоров, и что считает себя хозяином территории вокруг видеокамеры.