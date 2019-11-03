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РИА Новости
Туризм

Российские туристы рассказали, почему отказались от путешествия в этом году

13:23 03.11.2019 (обновлено: 23:41 03.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка
Кошка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, назвали причины, по которым они отказались от поездки в отпуск в этом году, сообщает Туту.ру.
Аналитики провели исследование, в котором приняли участие 4265 пользователей, и выяснили, что четверть респондентов уже были в туре или запланировали его на оставшееся до конца года время. Остальные рассказали о причинах, которые не позволили им отправиться в путешествие.
Так, каждый второй (58 процентов) пользователь отложил поездку из-за материальных проблем.
Семь процентов респондентов решили потратить отложенные на отдых деньги на выплаты по ипотечному или другому кредиту. Столько же туристов отметили, что провели отпуск дома, поскольку "не с кем оставить кота" или потому что необходимо обеспечить уход за близким родственником.
По шесть процентов голосов набрали такие варианты ответа, как "не получилось никуда поехать из-за работы" и "просто не хотелось". Чуть меньше (по пять процентов) было тех, кто отказался от поездки из-за проблем со здоровьем или накопившихся домашних дел.
Около четырех процентов опрошенных отказались от путешествия из-за отсутствия компании. Примерно два процента респондентов признались, что их планы нарушил запрет на выезд из страны.
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