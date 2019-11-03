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РИА Новости
Культура

В России проходит акция "Ночь искусств"

12:40 03.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетители Государственной Третьяковской галереи во время всероссийской акции "Ночь искусств-2018"
Посетители Государственной Третьяковской галереи во время всероссийской акции Ночь искусств-2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В России проходит акция "Ночь искусств", тема этого года — "Искусство объединяет". В программе — театральные импровизации, квесты, мастер-классы по этикету и макияжу, концерты и фейерверки. Подробнее о том, куда можно сходить и что посмотреть — в материале РИА Новости.

Москва: "Бердмен", подлодка, ремесла

В самом центре столицы — Доме Пашкова — артисты МХТ имени Чехова Наталья Швец и Валерий Баринов прочитают отрывки из черновиков "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова, а театр "Тень" представит спектакли "Про Чайку" Александра Бакши, "Черный куб" Тонино Гуэрры, "Психо" Ильи Эпельбаума. Артисты Мастерской Дмитрия Брусникина покажут сторителлинг-спектакль "П. и Н." по мотивам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".
В Парадных сенях Исторического музея пройдут художественные мастер‐классы, образовательные программы, на которых реконструкторы расскажут о своей работе и декоративно-прикладном искусстве. А вечером народный сказитель Геннадий Лавров под аккомпанемент гуслей исполнит произведения древнерусской литературы.
В Новой Третьяковке можно будет бесплатно посетить постоянную экспозицию и временные проекты, а выставку Василия Поленова — платно. В "Ночь искусств" ГТГ будет открыта до полуночи.
В Музее кино пройдет сеанс картины Рустама Хамдамова "Мешок без дна", а в библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино покажут оскароносного "Бердмена" Алехандро Гонсалеса Иньярриту на английском языке с русскими субтитрами.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосетители Дарвиновского музея в Москве смотрят свето-видео-музыкальную экспозицию "Живая планета"
Посетители Дарвиновского музея в Москве смотрят свето-видео-музыкальную экспозицию Живая планета
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посетители Дарвиновского музея в Москве смотрят свето-видео-музыкальную экспозицию "Живая планета"
В парке "Северное Тушино" состоится музыкальный концерт на подводной лодке Б-396: ученики Детской музыкальной школы имени Голованова исполнят "Сиреневый туман", "Смуглянку", "Незабудку" и другие известные песни.

Санкт-Петербург: "Игроки", морзянка, квест по Петергофу

Узнать о жизни закулисья можно будет на экскурсии по зданию театра Комедии имени Акимова: покажут гримерки артистов, мастерские, реквизиторские цеха. А в полночь там же пройдет детективная постановка по комедии Николая Гоголя "Игроки".
© РИА Новости / Александр Гальперин

Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге с борта фрегата "Полтава"

Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
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Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге с борта фрегата "Полтава"

© РИА Новости / Александр Гальперин
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге

Пара встречает закат в Санкт-Петербурге
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Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 2

Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге с борта фрегата "Полтава"

© РИА Новости / Александр Гальперин
2 из 2

Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
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В Петергофе подготовили две программы — квест по зданию образовательного центра "Новая ферма", которому более 150 лет, и образовательный проект в музее "Дворцовая телеграфная станция": там можно будет пройти краткий курс обучения на телеграфиста, узнать правила составления телеграмм, этикет общения и тайны ключа Морзе.
Театр "На Литейном" организует научно-игровой маршрут: вечером в фойе актеры разыграют сцены из репертуарных постановок, а около полуночи зрители станут персонажами в спектакле-импровизации.
В Российском этнографическом музее можно будет пройти мастер-классы по традиционным ремеслам: валянию, ткачеству, бисероплетению.

Нижний Новгород: "Браво", МакДонах, джаз

© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкМестные жители на Чкаловской лестнице во время захода солнца в Нижнем Новгороде
Местные жители на Чкаловской лестнице во время захода солнца в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Местные жители на Чкаловской лестнице во время захода солнца в Нижнем Новгороде
Послушать джаз можно будет в государственной филармонии имени М. Ростроповича.
Местный художественный музей проведет экскурсии, во время которых посетителям расскажут о шедеврах западноевропейского искусства и о полотне "Воззвание Минина к нижегородцам" Константина Маковского.
© РИА Новости / Роман Владимиров

Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль

Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
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Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи

Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
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Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 2

Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль

© РИА Новости / Роман Владимиров
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Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В Арсенале запланирован фестиваль "День жизни в Баухаусе": мастер-классы для детей и взрослых, кинофильмы из архива Гёте-института.
А в ТЮЗе покажут спектакль по пьесе Мартина МакДонаха "Калека с острова Инишмаан", после которого пройдет его обсуждение. Во второй половине дня на площади Минина и Пожарского состоится концерт группы "Браво", а на Театральной площади — фаер-шоу.

Краснодар: косплей, театр, клоуны

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Стадион "Краснодар" с вечерней подсветкой и деревья парка, украшенные гирляндами

Вечерняя подсветка стадиона Краснодар и городского парка
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Стадион "Краснодар" с вечерней подсветкой и деревья парка, украшенные гирляндами

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Горожане у фонтана в сквере Дружбы народов в Краснодаре

Горожане у фонтана в сквере Дружбы народов в Краснодаре
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Горожане у фонтана в сквере Дружбы народов в Краснодаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Фонтан на Театральной площади Краснодара

Вид на Театральную площадь Краснодара
3 из 3

Фонтан на Театральной площади Краснодара

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 3

Стадион "Краснодар" с вечерней подсветкой и деревья парка, украшенные гирляндами

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 3

Горожане у фонтана в сквере Дружбы народов в Краснодаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 3

Фонтан на Театральной площади Краснодара

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В читальном зале краевой юношеской библиотеки имени И. Ф. Вараввы пройдет программа "История театра: от скоморохов до "модерна". Зрителей попросят представить свои импровизации на тему "Мой мир — театр…".
Библиотека имени братьев Игнатовых проведет литературный книжный косплей "От чтения — к фантазии и творчеству". Посетителей познакомят с книгами-масками, покажут панорамы, инсталляции. Запланированы арт-викторины и мастер-классы. На них можно будет создать 3D-картины, кукол-марионеток, фигурки цирковых клоунов.
А на площади Пушкина весь день, до позднего вечера, будет идти концерт, который завершится фейерверком.

Казань: мода, этикет и Пикассо

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Казанский кремль

Казанский кремль
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Казанский кремль

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГосударственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
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Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казанский кремль

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 2
Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Ночь искусств" в Национальном музее Республики Татарстан начнется с раннего утра, но самые интересные мероприятия пройдут во второй половине дня. Там можно будет узнать о новом виде искусства — ведении инстаграма, пообщаться с опытными блогерами Казани. Запланирован мастер-класс по макияжу 1940-х годов, а вечером — по этикету "Школа хороших манер".
В центре "Эрмитаж-Казань" (в музее-заповеднике "Казанский Кремль", — Прим.ред.) посетители выставки "Матисс. Пикассо. Шагал" смогут принять участие в создании картины по мотивам произведений из экспозиции. С выбором кистей и красок помогут профессионалы.
А в музее Пушечного двора пройдет творческое занятие "Тиснение по бересте", на котором мастер народных промыслов расскажет и покажет, как создаются панно на этом материале. Каждый сможет попробовать создать сувенир.
Всю программу "Ночи Искусств" можно найти на сайте https://artnight.culture.ru/
Сотрудники музея вешают картину Христос и грешница (1888 г.) во время подготовки выставки Василия Поленова в Третьяковской галерее
17 октября, 08:00Культура
"Рыцарь красоты": на какую выставку Третьяковки мы будем стоять в очередях
302010
КультураНовая Третьяковская галереяТеатр на ЛитейномАлехандро Гонсалес ИньярритуТонино ГуэрраБравоАнри МатиссМXT имени ЧеховаИсторический музейФедор ДостоевскийПабло ПикассоМоскваПетергофМарк ШагалВасилий Поленов
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