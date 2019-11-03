Посетители Государственной Третьяковской галереи во время всероссийской акции "Ночь искусств-2018"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В России проходит акция "Ночь искусств", тема этого года — "Искусство объединяет". В программе — театральные импровизации, квесты, мастер-классы по этикету и макияжу, концерты и фейерверки. Подробнее о том, куда можно сходить и что посмотреть — в материале РИА Новости.

Москва: "Бердмен", подлодка, ремесла

В самом центре столицы — Доме Пашкова — артисты МХТ имени Чехова Наталья Швец и Валерий Баринов прочитают отрывки из черновиков "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова, а театр "Тень" представит спектакли "Про Чайку" Александра Бакши, "Черный куб" Тонино Гуэрры, "Психо" Ильи Эпельбаума. Артисты Мастерской Дмитрия Брусникина покажут сторителлинг-спектакль "П. и Н." по мотивам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".

В Парадных сенях Исторического музея пройдут художественные мастер‐классы, образовательные программы, на которых реконструкторы расскажут о своей работе и декоративно-прикладном искусстве. А вечером народный сказитель Геннадий Лавров под аккомпанемент гуслей исполнит произведения древнерусской литературы.

В Новой Третьяковке можно будет бесплатно посетить постоянную экспозицию и временные проекты, а выставку Василия Поленова — платно. В "Ночь искусств" ГТГ будет открыта до полуночи.

В Музее кино пройдет сеанс картины Рустама Хамдамова "Мешок без дна", а в библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино покажут оскароносного "Бердмена" Алехандро Гонсалеса Иньярриту на английском языке с русскими субтитрами.

В парке "Северное Тушино" состоится музыкальный концерт на подводной лодке Б-396: ученики Детской музыкальной школы имени Голованова исполнят "Сиреневый туман", "Смуглянку", "Незабудку" и другие известные песни.

Санкт-Петербург: "Игроки", морзянка, квест по Петергофу

Узнать о жизни закулисья можно будет на экскурсии по зданию театра Комедии имени Акимова: покажут гримерки артистов, мастерские, реквизиторские цеха. А в полночь там же пройдет детективная постановка по комедии Николая Гоголя "Игроки".

В Петергофе подготовили две программы — квест по зданию образовательного центра "Новая ферма", которому более 150 лет, и образовательный проект в музее "Дворцовая телеграфная станция": там можно будет пройти краткий курс обучения на телеграфиста, узнать правила составления телеграмм, этикет общения и тайны ключа Морзе.

Театр "На Литейном" организует научно-игровой маршрут: вечером в фойе актеры разыграют сцены из репертуарных постановок, а около полуночи зрители станут персонажами в спектакле-импровизации.

В Российском этнографическом музее можно будет пройти мастер-классы по традиционным ремеслам: валянию, ткачеству, бисероплетению.

Нижний Новгород: "Браво", МакДонах, джаз

Послушать джаз можно будет в государственной филармонии имени М. Ростроповича.

Местный художественный музей проведет экскурсии, во время которых посетителям расскажут о шедеврах западноевропейского искусства и о полотне "Воззвание Минина к нижегородцам" Константина Маковского.

В Арсенале запланирован фестиваль "День жизни в Баухаусе": мастер-классы для детей и взрослых, кинофильмы из архива Гёте-института.

А в ТЮЗе покажут спектакль по пьесе Мартина МакДонаха "Калека с острова Инишмаан", после которого пройдет его обсуждение. Во второй половине дня на площади Минина и Пожарского состоится концерт группы "Браво", а на Театральной площади — фаер-шоу.

Краснодар: косплей, театр, клоуны

В читальном зале краевой юношеской библиотеки имени И. Ф. Вараввы пройдет программа "История театра: от скоморохов до "модерна". Зрителей попросят представить свои импровизации на тему "Мой мир — театр…".

Библиотека имени братьев Игнатовых проведет литературный книжный косплей "От чтения — к фантазии и творчеству". Посетителей познакомят с книгами-масками, покажут панорамы, инсталляции. Запланированы арт-викторины и мастер-классы. На них можно будет создать 3D-картины, кукол-марионеток, фигурки цирковых клоунов.

А на площади Пушкина весь день, до позднего вечера, будет идти концерт, который завершится фейерверком.

Казань: мода, этикет и Пикассо

"Ночь искусств" в Национальном музее Республики Татарстан начнется с раннего утра, но самые интересные мероприятия пройдут во второй половине дня. Там можно будет узнать о новом виде искусства — ведении инстаграма, пообщаться с опытными блогерами Казани. Запланирован мастер-класс по макияжу 1940-х годов, а вечером — по этикету "Школа хороших манер".

В центре "Эрмитаж-Казань" (в музее-заповеднике "Казанский Кремль", — Прим.ред.) посетители выставки "Матисс. Пикассо. Шагал" смогут принять участие в создании картины по мотивам произведений из экспозиции. С выбором кистей и красок помогут профессионалы.

А в музее Пушечного двора пройдет творческое занятие "Тиснение по бересте", на котором мастер народных промыслов расскажет и покажет, как создаются панно на этом материале. Каждый сможет попробовать создать сувенир.