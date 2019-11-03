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РИА Новости
Культура

Под маской все чины равны? Кому нужны карнавалы с вампирами и ангелами

08:00 03.11.2019 (обновлено: 08:04 03.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловаУчастница карнавала в Сочи в честь официального открытия курортного сезона
Участница карнавала в Сочи в честь официального открытия курортного сезона
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Мэган Виртанен. Каждый год осенью вспыхивают споры: отмечать "буржуйский праздник" Хеллоуин или он нам полностью чужд? Что стоит за желанием переодеваться и на каких маскарадах веселились в старину — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодые люди в гриме во время празднования Хэллоуина в Москве
Молодые люди в гриме во время празднования Хэллоуина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Молодые люди в гриме во время празднования Хэллоуина в Москве
Празднование Хеллоуина сопровождается неприятной для многих символикой, связанной с темой смерти. Те, кто придерживается традиционных взглядов, напоминают, что если уж в России и рядиться, то на Святки. И не в вампиров, а в святочные "личины", то есть маскарадные костюмы. Правда, этот обычай ушел в прошлое, и о том, что представляли собой подобные гулянья, как выглядели наряды, можно узнать, обратившись разве что к артистам фольклорных групп и в местные этнографические музеи.

Ярко и выгодно

Любители отметить Хеллоуин обычно не видят нужды подводить под вечеринку какую бы то ни было идеологическую базу. Развлечение как развлечение, повод выбрать самый безумный костюм из возможных и повеселиться с друзьями. Как раз для серой дождливой хмари на рубеже октября и ноября. Тыквы, яблоки, вампиры, привидения, черепа и литры бутафорской крови хоть как-то оживляют пейзаж. Поддакивают и владельцы заведений: самое время поднять посещаемость, ведь до декабрьских корпоративов и прочих новогодних празднеств еще далеко.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Ряженые на праздновании Масленицы. Москва, ВДНХ

Ряженые во время празднования Масленицы в Москве
1 из 6

Ряженые на праздновании Масленицы. Москва, ВДНХ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля "Большие святочные гулянья" в Ленинградской области. Это интерактивная историческая реконструкция народного праздника рубежа XIX-XX веков

Фестиваль Большие Святочные Гулянья в Ленинградской области
2 из 6

Участники фестиваля "Большие святочные гулянья" в Ленинградской области. Это интерактивная историческая реконструкция народного праздника рубежа XIX-XX веков

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© AP Photo / Ginnette RiquelmeПарад в честь Дня всех мертвых в Мексике
Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
3 из 6
Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
© AP Photo / Ginnette Riquelme
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участники парада в День святого Патрика в парке "Сокольники" в Москве

Участники парада в честь Дня святого Патрика в парке Сокольники в Москве
4 из 6

Участники парада в День святого Патрика в парке "Сокольники" в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участница парада в честь Дня святого Патрика в парке "Сокольники" в Москве

Участница парада в честь Дня святого Патрика в парке Сокольники в Москве
5 из 6

Участница парада в честь Дня святого Патрика в парке "Сокольники" в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AP Photo / Oded Balilty

Ультраортодоксальные иудеи во время празднования еврейского Пурима в Иерусалиме

Ультра-ортодоксальные еврейские мужчины и дети во время еврейского праздника Пурим в Иерусалиме
6 из 6

Ультраортодоксальные иудеи во время празднования еврейского Пурима в Иерусалиме

© AP Photo / Oded Balilty
1 из 6

Ряженые на праздновании Масленицы. Москва, ВДНХ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 6

Участники фестиваля "Большие святочные гулянья" в Ленинградской области. Это интерактивная историческая реконструкция народного праздника рубежа XIX-XX веков

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 6
Парад в честь Дня всех мертвых в Мексике
© AP Photo / Ginnette Riquelme
4 из 6

Участники парада в День святого Патрика в парке "Сокольники" в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 6

Участница парада в честь Дня святого Патрика в парке "Сокольники" в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 6

Ультраортодоксальные иудеи во время празднования еврейского Пурима в Иерусалиме

© AP Photo / Oded Balilty
И все же за подобными маскарадами, будь то Святки, Хеллоуин, латиноамериканский День мертвых, еврейский Пурим или даже День святого Патрика, стоит важная внутренняя потребность. Немного актерства могут позволить себе те, кому оно обычно несвойственно. Карнавальный мир, перевернутый с ног на голову. Все это дает необходимую любому психологическую разрядку. Некоторые нуждаются в том, что помогает нарушить монотонность повседневности, выпадает из ряда повторяющихся и ничем не примечательных событий. Любой праздник служит именно этому: специальная еда, ритуалы, костюмы требуют особой подготовки.

Два мира

Традиционно возможность изменять свою внешность приписывалась обитателям потустороннего мира, нечистой силе. Человек, обрядившись в инфернальное существо, символически пересекает границу между этим, обыденным, миром и "той" стороной.
Большинство языческих традиций предусматривало переодевания того или иного рода. Даже христианство не смогло полностью подавить рудименты этих празднований: они остались в виде венецианского карнавала или наших святочных ряженых.
© Public domainБал времен Елизаветы Петровны. Гравюра из коллекции Александра М. Бенуа
Бал времен Елизаветы Петровны. Гравюра из коллекции Александра М. Бенуа
© Public domain
Бал времен Елизаветы Петровны. Гравюра из коллекции Александра М. Бенуа
Начиная с XVIII века такие увеселения в России делились на два вида. С одной стороны, народные гулянья. С другой — маскарады при дворе по новейшей европейской моде. Императрица Елизавета Петровна их обожала, поскольку могла в этом случае надевать брюки, демонстрируя красивые ноги. При Екатерине II темой костюмированных балов часто становились победы русского оружия, где можно было, например, щеголять в псевдотурецких нарядах.
Традиция продолжалась и в XIX веке, но временем расцвета балов в России стало начало XX века.

Иллюзии сквозь века

Легендарный "боярский" бал, организованный к 290-летию дома Романовых, прошел в Зимнем дворце в феврале 1903 года. Костюмы шились из исторических тканей, и вся знать была одета по фасонам допетровской эпохи. Фотографии великих князей, сделанные тогда, даже стали прообразом для дизайна одной из самых известных колод игральных карт.
© Фото : Public domain

Гости костюмированного бала 1903 года

Гости костюмированного бала 1903 года
1 из 3

Гости костюмированного бала 1903 года

© Фото : Public domain
© Public domain

Колода карт "Русский стиль", 1911 год

Русские картежные карты. 1911 год
2 из 3

Колода карт "Русский стиль", 1911 год

© Public domain
© Public domain

Червовая дама и ее прототип — княгиня Ксения Александровна

Червовая дама и ее прототип - княгиня Ксения Александровна
3 из 3

Червовая дама и ее прототип — княгиня Ксения Александровна

© Public domain
1 из 3

Гости костюмированного бала 1903 года

© Фото : Public domain
2 из 3

Колода карт "Русский стиль", 1911 год

© Public domain
3 из 3

Червовая дама и ее прототип — княгиня Ксения Александровна

© Public domain
Впрочем, в два предреволюционных десятилетия маскарадов давали множество — не только у царских особ, но и в дворянских, офицерских и купеческих собраниях. Устроители изощрялись в выборе тем: "В снегах", "Подводное царство", "Бал цветных париков", "Бал-монстр" и даже "В аду" (чем не Хеллоуин). Человек, растревоженный сменой экономических условий, индустриальным переворотом и революцией 1905 года, искал успокоения в иллюзиях и возможности побыть не собой, а кем-то еще.
Никуда не делся карнавал и после революции, только место черта занял пузатый капиталист. Крайне популярными балы и маскарады стали в конце 30-х, а на новогодней елке танцы зайчиков со снежинками превратились в обязательную часть программы.
Вилладж Хэллоуин Парад в Нью-Йорке
1 ноября, 14:48РИА Новости
Страшно веселое празднование Хеллоуина в мире
В девяностые годы вместе с претенциозными новорусскими карнавалами к нам пришел новый обряд — Хеллоуин: страшно и недорого, любой студент может себе позволить. Вне зависимости от того, нравится ли вам повод нарядиться в вампира, или же эта символика вызывает отторжение, нужда в маскараде заложена в человеческой природе. Так что присмотритесь к комбинезону со скелетами, гриму Джокера или метле — может, еще пригодятся.
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