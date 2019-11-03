Под маской все чины равны? Кому нужны карнавалы с вампирами и ангелами

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Мэган Виртанен. Каждый год осенью вспыхивают споры: отмечать "буржуйский праздник" Хеллоуин или он нам полностью чужд? Что стоит за желанием переодеваться и на каких маскарадах веселились в старину — в материале РИА Новости.

Празднование Хеллоуина сопровождается неприятной для многих символикой, связанной с темой смерти. Те, кто придерживается традиционных взглядов, напоминают, что если уж в России и рядиться, то на Святки. И не в вампиров, а в святочные "личины", то есть маскарадные костюмы. Правда, этот обычай ушел в прошлое, и о том, что представляли собой подобные гулянья, как выглядели наряды, можно узнать, обратившись разве что к артистам фольклорных групп и в местные этнографические музеи.

Ярко и выгодно

Любители отметить Хеллоуин обычно не видят нужды подводить под вечеринку какую бы то ни было идеологическую базу. Развлечение как развлечение, повод выбрать самый безумный костюм из возможных и повеселиться с друзьями. Как раз для серой дождливой хмари на рубеже октября и ноября. Тыквы, яблоки, вампиры, привидения, черепа и литры бутафорской крови хоть как-то оживляют пейзаж. Поддакивают и владельцы заведений: самое время поднять посещаемость, ведь до декабрьских корпоративов и прочих новогодних празднеств еще далеко.

И все же за подобными маскарадами, будь то Святки, Хеллоуин, латиноамериканский День мертвых, еврейский Пурим или даже День святого Патрика, стоит важная внутренняя потребность. Немного актерства могут позволить себе те, кому оно обычно несвойственно. Карнавальный мир, перевернутый с ног на голову. Все это дает необходимую любому психологическую разрядку. Некоторые нуждаются в том, что помогает нарушить монотонность повседневности, выпадает из ряда повторяющихся и ничем не примечательных событий. Любой праздник служит именно этому: специальная еда, ритуалы, костюмы требуют особой подготовки.

Два мира

Традиционно возможность изменять свою внешность приписывалась обитателям потустороннего мира, нечистой силе. Человек, обрядившись в инфернальное существо, символически пересекает границу между этим, обыденным, миром и "той" стороной.

Большинство языческих традиций предусматривало переодевания того или иного рода. Даже христианство не смогло полностью подавить рудименты этих празднований: они остались в виде венецианского карнавала или наших святочных ряженых.

© Public domain Бал времен Елизаветы Петровны. Гравюра из коллекции Александра М. Бенуа © Public domain Бал времен Елизаветы Петровны. Гравюра из коллекции Александра М. Бенуа

Начиная с XVIII века такие увеселения в России делились на два вида. С одной стороны, народные гулянья. С другой — маскарады при дворе по новейшей европейской моде. Императрица Елизавета Петровна их обожала, поскольку могла в этом случае надевать брюки, демонстрируя красивые ноги. При Екатерине II темой костюмированных балов часто становились победы русского оружия, где можно было, например, щеголять в псевдотурецких нарядах.

Традиция продолжалась и в XIX веке, но временем расцвета балов в России стало начало XX века.

Иллюзии сквозь века

Легендарный "боярский" бал, организованный к 290-летию дома Романовых, прошел в Зимнем дворце в феврале 1903 года. Костюмы шились из исторических тканей, и вся знать была одета по фасонам допетровской эпохи. Фотографии великих князей, сделанные тогда, даже стали прообразом для дизайна одной из самых известных колод игральных карт.

© Фото : Public domain Гости костюмированного бала 1903 года 1 из 3 Гости костюмированного бала 1903 года © Фото : Public domain © Public domain Колода карт "Русский стиль", 1911 год 2 из 3 Колода карт "Русский стиль", 1911 год © Public domain © Public domain Червовая дама и ее прототип — княгиня Ксения Александровна 3 из 3 Червовая дама и ее прототип — княгиня Ксения Александровна © Public domain 1 из 3 Гости костюмированного бала 1903 года © Фото : Public domain 2 из 3 Колода карт "Русский стиль", 1911 год © Public domain 3 из 3 Червовая дама и ее прототип — княгиня Ксения Александровна © Public domain

Впрочем, в два предреволюционных десятилетия маскарадов давали множество — не только у царских особ, но и в дворянских, офицерских и купеческих собраниях. Устроители изощрялись в выборе тем: "В снегах", "Подводное царство", "Бал цветных париков", "Бал-монстр" и даже "В аду" (чем не Хеллоуин). Человек, растревоженный сменой экономических условий, индустриальным переворотом и революцией 1905 года, искал успокоения в иллюзиях и возможности побыть не собой, а кем-то еще.

Никуда не делся карнавал и после революции, только место черта занял пузатый капиталист. Крайне популярными балы и маскарады стали в конце 30-х, а на новогодней елке танцы зайчиков со снежинками превратились в обязательную часть программы.