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РИА Новости

Как заказывали: Трамп помог России нарастить добычу нефти

08:00 03.11.2019 (обновлено: 08:01 03.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. От американских нефтяных ограничений больше всего пострадали Венесуэла и Иран, где суточная добыча упала почти на три миллиона баррелей. С Россией все вышло наоборот — производство увеличилось до 10,7 миллиона баррелей в сутки. Как получилось, что санкции Вашингтона оказались Москве на руку, — в материале РИА Новости.

Обратный эффект

Доцент кафедры экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская подсчитала: под санкциями США находится треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи. Она поясняет, что мировые запасы нефти — 1,66 триллиона баррелей, из них в Венесуэле находится 298,4 миллиарда, в Иране — 157,8 миллиарда, в России — 80 миллиардов.
"Если сложить нефтяные ресурсы в этих странах, их доля составит 51% от топ-30 стран — лидеров по запасам и почти 33% общемировых запасов. Когда санкционный список пополнит Катар, который вышел из ОПЕК в 2018 году и поддерживает Иран, этот показатель достигнет 34%", — отмечает Лебединская.
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Больнее всего санкции ударили по Венесуэле: суточная добыча сократилась в 3,3 раза, до 0,75 миллиона баррелей. "Если бы страна добывала в объемах 2015 года, 2,82 миллиона, то сейчас была бы на восьмом месте", — комментирует Лебединская.
Потери Ирана меньше: там пока производят 2,1 миллиона баррелей. Что же касается России, результат получился обратный: добыча выросла до 10,7 миллиона баррелей в день.
Как отмечает Олег Богданов, ведущий аналитик инвесткомпании QBF, прямых нефтяных санкций, по иранскому образцу, против России не вводилось. Если бы это случилось, то мировые цены на нефть взлетели бы выше 100 долларов за баррель.
"Да и невозможно это сделать, так как основной потребитель нашей нефти — это Европа, европейцы не могут отказаться от нашего сырья, так как это вызовет серьезные экономические проблемы: рост инфляции, повышение ставок и в итоге рецессию", — указывает аналитик.

Еще в 2017-м, спустя три года после введения санкций, американская The Wall Street Journal признала: ограничения не оказали существенного влияния на российскую нефтяную отрасль. Москва продолжила внедрение новых технологий в энергетической сфере и нарастила добычу.

Тому способствовали масштабные инвестиции прошлых лет, значительные налоговые льготы для нефтяных компаний и девальвация рубля. Началась разработка новых месторождений — Новопокровского, Мессояхского, Ярудейского, Приразломного, Филановского, Требса и Титова. Эти проекты с избытком компенсировали падение добычи на месторождениях Западной Сибири, эксплуатируемых еще со времен СССР.
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Мощное влияние

Эксперты не видят во всем этом ничего удивительного. Во-первых, Россия намного больше Ирана и тем более Венесуэлы. По внешнеполитическому и экономическому влиянию на мир Тегерану с Каракасом до Москвы тоже далеко.
Во-вторых, от российских поставок нефти зависит много стран и регионов.

"Это касается прежде всего Европейского союза и Китая, импортирующих огромные объемы сырья из России. Соответственно, они попросту не обращают внимания на санкции США. Ведь без нефти экономика КНР и ЕС будет парализована. В итоге снижение добычи в Иране и Венесуэле привело к увеличению спроса на российскую нефть", — поясняет промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Действительно, американские санкции вызвали ажиотажный спрос на российское сырье. В том числе и со стороны самих Штатов, поскольку на рынке возник острейший дефицит тяжелой сернистой нефти. Дело не только в снижении поставок из Ирана и Венесуэлы, но и в том, что остальные экспортеры, выполняя соглашение ОПЕК+, сократили в первую очередь добычу тяжелых сортов, чтобы сохранить экспорт более дорогой легкой нефти.
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По данным Refinitiv Eikon, с октября по март Саудовская Аравия уменьшила экспорт сернистых сортов в Европу почти вдвое, Ирак — более чем на 40%, с 615 тысяч баррелей в сутки до 355 тысяч. С учетом недоступности иранского и венесуэльского сырья это привело к тому, что европейские НПЗ, ориентированные на переработку тяжелых сортов, выстроились в очередь за российской высокосернистой Urals.
Главные же пострадавшие от нефтяных санкции Трампа — американские нефтепереработчики. Уже к апрелю экспорт из Венесуэлы в США сократился в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 139 тысяч баррелей в сутки. А после того, как 28 апреля вступило в силу эмбарго, поставки прекратились совсем.
Перед нефтеперерабатывающими заводами Мексиканского залива и Восточного побережья США, спроектированными под переработку тяжелой сернистой нефти, замаячила перспектива остановки. В результате все крупнейшие американские компании — Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron — увеличили закупки российского сырья до рекордных объемов.
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СанкцииUralsОПЕКThe Wall Street JournalChevronВенесуэлаРоссияИранСШАЭкономика
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