В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в субботу в пресс-службе Украинские силовики два раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в субботу в пресс-службе Народной милиции ЛНР

"С начала текущих суток украинские боевики два раза обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия", - сообщили в ведомстве.

В Народной милиции уточнили, что обстрелы велись из вооружения БМП и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Санжаровка и Нижнее Лозовое. Народная милиция ЛНР призвала международных наблюдателей СММ ОБСЕ "вмешаться в происходящее и оказать давление" на украинских силовиков.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.