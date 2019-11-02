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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков

23:41 02.11.2019 (обновлено: 23:43 02.11.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в субботу в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"С начала текущих суток украинские боевики два раза обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия", - сообщили в ведомстве.
Агитационные листовки националистов из сбитого в Донбассе беспилотника
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В Народной милиции уточнили, что обстрелы велись из вооружения БМП и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Санжаровка и Нижнее Лозовое. Народная милиция ЛНР призвала международных наблюдателей СММ ОБСЕ "вмешаться в происходящее и оказать давление" на украинских силовиков.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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СММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРЛНРНародная милиция ЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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