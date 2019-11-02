В Самарской области перевернулся автобус со школьниками

По предварительным данным полиции, авария произошла в субботу вечером в Елховском районе Самарской области, микроавтобус Iveco столкнулся с автомобилем Lada Largus, после чего повалился на бок.

"В микроавтобусе находились восемь 16-летних подростков и двое взрослых. Несовершеннолетних доставили в больницу, но медицинская помощь им не понадобилась", - сказала собеседница агентства.