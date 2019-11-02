В Самарской области перевернулся автобус со школьниками

САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Микроавтобус, в котором находились восемь 16-летних подростков, перевернулся в Самарской области, медицинская помощь никому не понадобилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла в субботу вечером в Елховском районе Самарской области, микроавтобус Iveco столкнулся с автомобилем Lada Largus, после чего повалился на бок.
"В микроавтобусе находились восемь 16-летних подростков и двое взрослых. Несовершеннолетних доставили в больницу, но медицинская помощь им не понадобилась", - сказала собеседница агентства.
Как написал на своей странице в Instagram губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, микроавтобус перевозил подростков в Самару из Ульяновской области, школьники ехали с олимпиады по "Что? Где? Когда?" По информации главы региона, подростки в результате ДТП получили ушибы и царапины.
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