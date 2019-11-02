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РИА Новости

В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу

23:07 02.11.2019
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© Фото : Pixabay License/PilotBrentСкрипка
Скрипка
© Фото : Pixabay License/PilotBrent
Скрипка. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Антикварную скрипку стоимостью более 250 тысяч фунтов, оставленную в лондонской электричке, вернули ее владельцу музыканту Стивену Моррису, сообщает британский телеканал Sky News.
Ранее сообщалось, что музыкант сел в поезд на лондонском вокзале Виктория 22 октября в 22.58 местного времени и положил инструмент в футляре на багажную полку, расположенную над креслами. Он случайно оставил скрипку в поезде, когда выходил на своей остановке.
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"Моя скрипка дома в полной сохранности! Спасибо за огромную поддержку", - цитирует телеканал музыканта.
Ранее Моррис через британские СМИ попросил о помощи в поисках скрипки. Инструмент был изготовлен в 1709 году мастером Давидом Текклером. В интервью британским журналистам он признался, что очень расстроен потерей и был лишь тем, кто временно играл на инструменте и хранил его, надеясь передать другим музыкантам.
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ВеликобританияЛондонВ мире
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