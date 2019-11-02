В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Антикварную скрипку стоимостью более 250 тысяч фунтов, оставленную в лондонской электричке, вернули ее владельцу музыканту Стивену Моррису, сообщает британский телеканал Антикварную скрипку стоимостью более 250 тысяч фунтов, оставленную в лондонской электричке, вернули ее владельцу музыканту Стивену Моррису, сообщает британский телеканал Sky News

Ранее сообщалось, что музыкант сел в поезд на лондонском вокзале Виктория 22 октября в 22.58 местного времени и положил инструмент в футляре на багажную полку, расположенную над креслами. Он случайно оставил скрипку в поезде, когда выходил на своей остановке.

"Моя скрипка дома в полной сохранности! Спасибо за огромную поддержку", - цитирует телеканал музыканта.