В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В столице ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве начальника центра по противодействию экстремизму по республике Ингушетии, сообщил представитель Главного управления МВД по Москве Юрий Титов.

Эльджаркиева застрелили сегодня на улице Академика Анохина. Как сообщил источник РИА Новости, в результате стрельбы также погиб его брат. Собеседник агентства рассказал, что преступник произвел не менее четырех выстрелов в руководителя центра по противодействию экстремизму.

По предварительной информации, подозреваемый скрылся на черном Volkswagen или BMW. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы отследить перемещения автомобиля до и после убийства.

Кроме того, на месте преступления работают следователи и криминалисты главного следственного управления по Москве. Правоохранители допрашивают очевидцев.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

В январе на руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии уже совершали покушение. Тогда неизвестные обстреляли его автомобиль. В результате Эльджаркиев не пострадал, ранения получили двое находившихся в машине сотрудников полиции и один гражданский. На следующий день один из полицейских скончался в больнице.