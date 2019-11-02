В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии

По его словам, в 20.10 мск субботы поступило сообщение о порыве межпоселкового газопровода в Кетченеровском районе.

"При проведении земляных работ была повреждена газовая труба высокого давления диаметром 225 миллиметров. Без газа остались восемь населенных пунктов, в которых проживает более 7 тысяч человек", - сказал он.