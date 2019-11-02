В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Более 7 тысяч жителей Калмыкии остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода во время земляных работ, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по республике.
По его словам, в 20.10 мск субботы поступило сообщение о порыве межпоселкового газопровода в Кетченеровском районе.
"При проведении земляных работ была повреждена газовая труба высокого давления диаметром 225 миллиметров. Без газа остались восемь населенных пунктов, в которых проживает более 7 тысяч человек", - сказал он.
Организованы аварийно-восстановительные работы, завершить которые планируется около 5.00 мск 3 ноября.