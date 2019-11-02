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РИА Новости

Кадыров призвал недоброжелателей задуматься о своих ошибках

22:38 02.11.2019 (обновлено: 22:40 02.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРеспублики Рамзан Кадыров
Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 2 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал людей, злословящих в адрес других, задуматься о своих собственных ошибках, прежде чем говорить о чужих.
Размышления Кадырова, высказанные в прямом эфире в Instagram, выложил на своей странице министр Чечни по национальной политике и информации Джамбулат Умаров.
"Сподвижники Пророка прощали даже тех, кто обратно возвращался в религию… Сначала каждый должен задуматься о своих ошибках, прежде чем что-то сказать, посмотреть на ситуацию в своих семьях. Вы все поймете, если начнете говорить о своих ошибках", - заявил Кадыров.
По его словам, доходит до того, что иногда "прелюбодей осуждает курящего, не замечая собственные грехи, или тот, кто не совершает намаз говорит, что он чище того, кто молится". "Он говорит: у меня чистое сердце, я попаду в рай. Как это понимать? … Прежде чем написать или сказать плохое в адрес другого, подумайте и соизмерьте десять тысяч раз, нужно ли это", - посоветовал глава Чечни.
Он призвал мусульман жить в согласии и мире. "Согласие и еще тысячу раз согласие. Всевышний говорит о том, что если между двумя верующими будет согласие, то он будет рядом с ними. Представьте, какое благо ждет чеченский народ, если в нем воцарится согласие", - подчеркнул Кадыров.
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Рамзан КадыровГрозныйЧечняОбщество
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