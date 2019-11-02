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РИА Новости

Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе

21:48 02.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направит письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе, сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что президент Ирана Хасан Роухани уже направил письма главам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и руководству Ирака с представленной им в ходе Генассамблеи ООН инициативой.
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"Министр иностранных дел Ирана Зариф в скором времени также направит письмо по этому вопросу генсеку ООН", - сообщил Мусави, добавив, что Иран хочет прилагать совместные усилия со странами Персидского залива по обеспечению безопасности этого региона.
"Это показывает серьезность намерений Ирана, который придает значение странам региона в обеспечении стабильности и безопасности в районе Персидского залива", - добавил официальный представитель МИД.
Роухани на фоне попыток США создать свою коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном в сентябре в ходе выступления с трибуны Генассамблеи ООН фактически предложил альтернативный вариант - создать региональную коалицию под названием "Коалиция надежды", выступив с "Ормузской мирной инициативой" (по названию Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы) по безопасности на протяжении этого водного маршрута.
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Как сообщал президент Ирана, коалиция будет действовать на основании принципов взаимоуважения, равенства, диалога, уважения территориальной целостности, мирного урегулирования всех противоречий, а также на принципе "ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга".
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Аббас МусавиАнтониу ГутеррешПерсидский заливХасан РоуханиМохаммад Джавад ЗарифГенеральная Ассамблея ООНМИД ИранаООНВ мире
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