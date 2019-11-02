Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что президент Ирана Хасан Роухани уже направил письма главам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и руководству Ирака с представленной им в ходе Генассамблеи ООН инициативой.

"Министр иностранных дел Ирана Зариф в скором времени также направит письмо по этому вопросу генсеку ООН", - сообщил Мусави, добавив, что Иран хочет прилагать совместные усилия со странами Персидского залива по обеспечению безопасности этого региона.

"Это показывает серьезность намерений Ирана, который придает значение странам региона в обеспечении стабильности и безопасности в районе Персидского залива", - добавил официальный представитель МИД.

Роухани на фоне попыток США создать свою коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном в сентябре в ходе выступления с трибуны Генассамблеи ООН фактически предложил альтернативный вариант - создать региональную коалицию под названием "Коалиция надежды", выступив с "Ормузской мирной инициативой" (по названию Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы) по безопасности на протяжении этого водного маршрута.