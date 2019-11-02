Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео с места убийства руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Как сообщили в СК, неизвестный мужчина застрелил Эльджаркиева и еще одного мужчину на улице Академика Анохина в Москве.
По данным источника РИА Новости, второй погибший был братом руководителя центра "Э". Собеседник агентства также сообщил, что в столице ввели план "Перехват" для задержания нападавшего.
Возбуждено уголовное дело.