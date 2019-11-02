В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшую девушку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Масштабные поиски пропавшей в Масштабные поиски пропавшей в Нижнем Новгороде более трех суток назад 21-летней Юлии Розовой, в которых в субботу приняли участие сотрудники СК , полицейские, волонтеры и местные жители, не принесли результатов, сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева.

Девушка ушла в неизвестном направлении из дачного дома в садовом товариществе поселка Березовая Пойма в Московском районе Нижнего Новгорода в среду в 3.30 утра, после этого ее никто не видел. Поиски идут со среды.

"Сегодня на поиски пропавшей девушки вышли члены двух волонтерских отрядов, сотрудники Следственного комитета и двух отделов полиции, добровольцы из числа местных жителей. Осматривали лес, куда могла уйти Юлия, а также территорию двух садоводческих товариществ. К сожалению, поиски не принесли результатов", - рассказала Ермолаева.

Волонтеры обратились к водителям, проезжавшим 30 октября в период с 3.30 до 9.00 по трассе мимо Березовой Поймы, с просьбой предоставить записи видеорегистраторов.