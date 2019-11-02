В ООН прокомментировали решение США по лимиту на прием беженцев

"Агентство ООН по делам беженцев обеспокоенно объявленным сегодня решением США третий год подряд значительно сократить количество беженцев, которые будут приняты для переселения в США в этом году. Предельный уровень количество наиболее уязвимых беженцев в 18 тысяч человек посылает контрпродуктивный сигнал другим странам о необходимости большего распределения бремени и разрушает одно из трех долгосрочных решений для беженцев", - заявили в УВКБ ООН.