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РИА Новости

В ООН прокомментировали решение США по лимиту на прием беженцев

21:27 02.11.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Решение США снизить количество принимаемых беженцев до 18 тысяч человек в год вызывает беспокойство и посылает плохой сигнал для других государств, говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, распространенном в субботу.
"Агентство ООН по делам беженцев обеспокоенно объявленным сегодня решением США третий год подряд значительно сократить количество беженцев, которые будут приняты для переселения в США в этом году. Предельный уровень количество наиболее уязвимых беженцев в 18 тысяч человек посылает контрпродуктивный сигнал другим странам о необходимости большего распределения бремени и разрушает одно из трех долгосрочных решений для беженцев", - заявили в УВКБ ООН.
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Ранее президент США Дональд Трамп распорядился установить лимит для приема беженцев в 18 тысяч в 2020 финансовом году. Два года назад число беженцев, которых приняли США, составило 110 тысяч. В 2019 финансовом году США приняли 30 тысяч беженцев.
Распоряжение президента подтверждает опубликованные ранее планы, что большая часть квоты будет зарегистрирована для определенных категорий. Так, США примут 5 тысяч человек из числа преследуемых религиозных меньшинств, 4 тысячи иракцев, помогавших США или имеющих связи с гражданами США, а также 1,5 тысячи человек из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Еще 7,5 тысячи мест заполнят беженцами из ряда других категорий, определенных заранее.
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МигрантыУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевДональд ТрампООНСШАВ мире
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