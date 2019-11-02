МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главк МЧС по Москве распространил экстренное предупреждение о ветре до 17 метров в секунду с 23.00 субботы до воскресенья в столице.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 23 часов 2 ноября с сохранением на ближайшие сутки 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС рекомендуют водителям парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам - обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.