Источник рассказал подробности нападения на главу центра "Э" по Ингушетии

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Преступник произвел не менее четырех выстрелов в руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе столичного управления полиции РИА Новости сообщили, что разыскивается неизвестный, стрелявший в двух мужчин на улице Академика Анохина в Москве. Указывалось, что сигнал о происшествии поступил в 18.30 мск. Информированный источник сообщил РИА Новости, что погибшие - руководитель центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиева и его брата. Следственный комитет ранее подтвердил гибель Эльджаркиева, указав, что возбуждено уголовное дело "по факту убийства двух человек".
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"Киллер произвел не менее 4 выстрелов из пистолета, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.