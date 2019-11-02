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РИА Новости

В Кирове два сотрудника скорой помощи пострадали в ДТП

21:11 02.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Фельдшер и медбрат скорой помощи получили травмы при столкновении спецавтомобиля с "Газелью" и автомобилем Datsun в Кирове, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП с участием трех автомобилей произошло в субботу в 11.44 на Октябрьском проспекте в Кирове.
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"По предварительным данным, водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь с включённой световой и звуковой сигнализацией на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Газель". Затем "Газель" отбросило на автомобиль Datsun. В результате фельдшер и медбрат, находившиеся в машине скорой помощи, получили травмы", - сообщили в региональном управлении ГИБДД.
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КировГИБДД МВД РФПроисшествия
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