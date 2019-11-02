В Кирове два сотрудника скорой помощи пострадали в ДТП

ДТП с участием трех автомобилей произошло в субботу в 11.44 на Октябрьском проспекте в Кирове.

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году

"По предварительным данным, водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь с включённой световой и звуковой сигнализацией на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Газель". Затем "Газель" отбросило на автомобиль Datsun. В результате фельдшер и медбрат, находившиеся в машине скорой помощи, получили травмы", - сообщили в региональном управлении ГИБДД.