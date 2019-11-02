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РИА Новости

В Белоруссии тринадцать детей отравились хлором в бассейне

21:07 02.11.2019
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© Fotolia / ChiccoDodiFCБассейн
Бассейн
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Бассейн. Архивное фото
МИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Тринадцать детей госпитализированы из-за отравления хлором в бассейне белорусского города Барановичи, сообщила в субботу пресс-служба МЧС Белоруссии.
Согласно сообщению ведомства на сайте, днем в субботу в МЧС от дежурного диспетчера скорой медицинской помощи поступило сообщение об отравлении детей в бассейне в Барановичах.
"По прибытии к месту вызова подразделений МЧС выяснилось, что группа детей из 15 человек в возрасте от 13 до 14 лет, занимавшихся в бассейне учреждения "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №4 по плаванию городе Барановичи", почувствовали затрудненное дыхание и резь в горле", - отмечается в сообщении.
По предварительной информации МЧС, в результате случайного смешивания средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в ведре, которое находилось в тамбуре запасного выхода из бассейна, произошла реакция с выделением паров хлора, частично пары попали в зал плавательного бассейна.
В пресс-службе отметили, что 13 из 15 детей доставлены в педиатрическое отделение больницы для наблюдения. "По имеющейся на данный момент информации от специалистов министерства здравоохранения, жизнь детей вне опасности. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - проинформировали в МЧС.
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