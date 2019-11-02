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РИА Новости

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день

21:00 02.11.2019 (обновлено: 21:35 02.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за одно утро: при столкновении автомобиля ее семьи с КамАЗом, а затем — в перевернувшейся скорой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Около 09:00 в субботу на 471-м километре федеральной автодороги "Вятка" в Мурашинском районе Кировской области водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. Водитель и его пассажирка погибли, их шестилетняя дочь получила травмы. На скорой помощи девочку отправили в больницу.
Сотрудник МЧС
15 октября, 03:09РИА Новости
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"Около 11:00 на улице Дзержинского в городе Кирове скорая, на которой везли выжившего в аварии ребенка, на перекрестке столкнулась с автомобилем Ford Fusion. Скорая проезжала перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенной световой и звуковой сигнализацией. От удара скорая перевернулась. Однако, по предварительным данным, никто не пострадал", — рассказали в региональном ГИБДД.
По словам собеседника агентства, в результате девочку доставили в больницу.
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