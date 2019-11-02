СК возбудил дело после убийства главы центра "Э" по Ингушетии в Москве

"Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух человек на западе Москвы, среди которых начальник центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия", - сообщили в пресс-службе СК.

Сообщается, что в настоящее время следователи и криминалисты главного следственного управления по Москве работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы, отрабатываются камеры видеонаблюдения. Расследование уголовного дела по статье "убийство двух и более лиц" продолжается.