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РИА Новости

СК возбудил дело после убийства главы центра "Э" по Ингушетии в Москве

20:49 02.11.2019 (обновлено: 22:23 02.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Следственный комитет РФ сообщил об убийстве в Москве начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
"Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух человек на западе Москвы, среди которых начальник центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия", - сообщили в пресс-службе СК.
Сообщается, что в настоящее время следователи и криминалисты главного следственного управления по Москве работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы, отрабатываются камеры видеонаблюдения. Расследование уголовного дела по статье "убийство двух и более лиц" продолжается.
Ранее в пресс-службе столичного управления полиции РИА Новости сообщили, что разыскивается неизвестный, стрелявший в двух мужчин на улице Академика Анохина в Москве. Указывалось, что сигнал о происшествии поступил в 18.30 мск.
Информированный источник сообщил РИА Новости, что погибшие - руководитель центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.
Ранее сообщалось, что в январе текущего года на Эльджаркиева было совершено покушение на территории Сунженского района Ингушетии. Тогда неизвестные обстреляли автомобиль Эльджаркиева. В результате он не пострадал, ранения получили двое находившихся в автомашине сотрудников полиции и один гражданский - житель Назрани. Обстрел, по данным регионального МВД, был совершен неустановленными лицами, передвигавшимися на автомашине "Лада-Гранта". По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ. На следующий день один из раненых полицейских скончался в больнице.
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевСледственный комитет РФИнгушетияМоскваПроисшествия
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