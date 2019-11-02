Источник сообщил о плане "Перехват" в Москве после убийства Эльджаркиева

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция ввела план "Перехват" в Москве для розыска автомобиля, на котором скрылся предполагаемый убийца начальника центра "Э" по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Введён план "Перехват" для розыска чёрной иномарки, предположительно Volkswagen или BMW, на которой скрылся подозреваемый в убийстве Эльджаркиева", - сказал собеседник агентства.
Кроме этого, полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, пытаясь отследить перемещения автомобиля до и после убийства.