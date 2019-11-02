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РИА Новости

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

20:46 02.11.2019 (обновлено: 21:32 02.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певец Григорий Лепс. Архивное фото
РИГА, 2 ноя – РИА Новости. Певцу Григорию Лепсу, который был включен в список персон нон грата в Латвии, жаль, что так произошло, и он готов в любой момент приехать и ответить на вопросы латвийских властей.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Он добавил, что принял такое решение, "основываясь на оценках служб безопасности и миграционном законе".
Певец Григорий Лепс
Вчера, 19:01РИА Новости
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"Не то, чтобы плачу. Ну, жаль! Можно поднять документацию, и если кто-нибудь что-нибудь найдет, то посадите меня в тюрьму, если я виноват. Это будет правильно. Вызовите в суд, докажите обвинения… Это я сейчас говорю про США. Сейчас Латвия так решила. Искренне жаль. Много людей и почитателей, прости господи, моего творчества, не услышат моих произведений в этом году. Здесь даже дело не в деньгах", - сказал Лепс в интервью Русскому вещанию телеканала LTV7.
Он отметил, что никакой недвижимости в Латвии не имеет и обычно приезжал в страну с концертами.
"Я просто приезжал сюда работать. При чем тут политика и исполнение моих произведений? Если раздражает песня "Рюмка водки на столе", то если хотят, я могу вычеркнуть ее из своего репертуара здесь. Странно, что страдают спортсмены, музыканты из-за того, что политики не могут договориться между собой. Если властям Латвии будет угодно, они могут вызвать меня в любой момент, и я приеду, отвечу на их вопросы", - сказал певец.
Киев
25 июля, 14:30РИА Новости
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В 2013 году имя российского певца было включено в санкционные списки Управления по контролю за иностранными активами минфина США наряду с именами еще шестерых россиян и граждан стран Восточной Европы и Израиля в связи с деятельностью предполагаемой международной организованной преступной группировки, которую в США называют "Братским кругом" (Brother's Circle). Помощница артиста рассказывала РИА Новости, что певец узнал об обвинениях из СМИ и назвал их абсурдными.
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Эдгар РинкевичМИД ЛатвииГригорий ЛепсЛатвияРоссияВ мире
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