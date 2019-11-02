Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

РИГА, 2 ноя – РИА Новости. Певцу Певцу Григорию Лепсу , который был включен в список персон нон грата в Латвии , жаль, что так произошло, и он готов в любой момент приехать и ответить на вопросы латвийских властей.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Он добавил, что принял такое решение, "основываясь на оценках служб безопасности и миграционном законе".

"Не то, чтобы плачу. Ну, жаль! Можно поднять документацию, и если кто-нибудь что-нибудь найдет, то посадите меня в тюрьму, если я виноват. Это будет правильно. Вызовите в суд, докажите обвинения… Это я сейчас говорю про США. Сейчас Латвия так решила. Искренне жаль. Много людей и почитателей, прости господи, моего творчества, не услышат моих произведений в этом году. Здесь даже дело не в деньгах", - сказал Лепс в интервью Русскому вещанию телеканала LTV7.

Он отметил, что никакой недвижимости в Латвии не имеет и обычно приезжал в страну с концертами.

"Я просто приезжал сюда работать. При чем тут политика и исполнение моих произведений? Если раздражает песня "Рюмка водки на столе", то если хотят, я могу вычеркнуть ее из своего репертуара здесь. Странно, что страдают спортсмены, музыканты из-за того, что политики не могут договориться между собой. Если властям Латвии будет угодно, они могут вызвать меня в любой момент, и я приеду, отвечу на их вопросы", - сказал певец.