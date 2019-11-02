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РИА Новости

Курские школьницы разрушили надгробия на кладбище

20:23 02.11.2019 (обновлено: 20:24 02.11.2019)
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БРЯНСК, 2 ноя - РИА Новости. Курская полиция установила личности трех школьниц, которые разрушили памятники на шести могилах в городе Щигры Курской области и выложили в сеть видео.
Видеозапись, на которой видно, как девушки ногами рушат надгробия на кладбище, появилась в социальных сетях, вызвав широкий резонанс.
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"Личности подозреваемых в совершении вандализма установлены. В настоящее время назначено проведение проверки. Несовершеннолетних и родителей вызвали в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В рамках проверки установят потерпевших и проведут работу по возмещению ущерба", - сообщает УМВД по региону.
Как уточняет полиция, девочкам 13, 14 и 15 лет, две из них проживают в городе Щигры, одна - из Старого Оскола. Полицейские предварительно установили, что повреждены шесть могил. Несовершеннолетние сняли и сами распространили видео, желая, по их признанию, показать свою "крутизну".
Как отмечает полиция, возраста уголовной ответственности достигли две из участниц инцидента. Их действиям будет дана правовая оценка, несовершеннолетних поставят на профилактический учет.
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