Курские школьницы разрушили надгробия на кладбище

Видеозапись, на которой видно, как девушки ногами рушат надгробия на кладбище, появилась в социальных сетях, вызвав широкий резонанс.

Как уточняет полиция, девочкам 13, 14 и 15 лет, две из них проживают в городе Щигры, одна - из Старого Оскола. Полицейские предварительно установили, что повреждены шесть могил. Несовершеннолетние сняли и сами распространили видео, желая, по их признанию, показать свою "крутизну".