В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева застрелили в Москве, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
В ведомстве рассказали, что возбуждено уголовное дело.
Ранее в пресс-службе столичного управления полиции сообщили агентству о стрельбе на улице Академика Анохина. По данным правоохранителей, неизвестный стрелял по двум мужчинам. Источник РИА Новости также сообщил, что в столице ввели план "Перехват" для задержания нападавшего. Собеседник агентства отметил, что другой погибший — брат Эльджаркиева.
В январе на руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии уже совершали покушение. Тогда неизвестные обстреляли его автомобиль. В результате Эльджаркиев не пострадал, ранения получили двое находившихся в машине сотрудников полиции и один гражданский. На следующий день один из полицейских скончался в больнице.
По информации регионального МВД, обстрел совершили неустановленные лица, передвигавшиеся на "Лада-Гранта".