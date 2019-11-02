В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии

В январе на руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии уже совершали покушение. Тогда неизвестные обстреляли его автомобиль. В результате Эльджаркиев не пострадал, ранения получили двое находившихся в машине сотрудников полиции и один гражданский. На следующий день один из полицейских скончался в больнице.