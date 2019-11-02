В Гонконге 17 человек пострадали в ходе протестов

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Семнадцать человек получили ранения в Семнадцать человек получили ранения в Гонконге , где в субботу в очередной раз протесты переросли в столкновения с полицией, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на медицинские службы.

В субботу более 100 кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Люди вышли на улицы и в других районах. Протестующие устраивали поджоги и бросали в полицейских коктейли Молотова. Полиция отвечала водометами и слезоточивым газом.

"Управление лечебными учреждениями Гонконга сообщило, что к 22.00 (17.00 мск) во всех районах госпитализировали 17 пострадавших в массовых мероприятиях, среди них один в тяжелом состоянии, семь в стабильном, остальные девять уже выписаны из больницы", - сообщила телерадиокорпорация.

Указывается, что пострадавшим от 18 лет до 71 года.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая . Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.