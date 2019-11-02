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РИА Новости

В Гонконге 17 человек пострадали в ходе протестов

19:49 02.11.2019
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© REUTERS / Tyrone SiuСотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Семнадцать человек получили ранения в Гонконге, где в субботу в очередной раз протесты переросли в столкновения с полицией, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на медицинские службы.
В субботу более 100 кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Люди вышли на улицы и в других районах. Протестующие устраивали поджоги и бросали в полицейских коктейли Молотова. Полиция отвечала водометами и слезоточивым газом.
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"Управление лечебными учреждениями Гонконга сообщило, что к 22.00 (17.00 мск) во всех районах госпитализировали 17 пострадавших в массовых мероприятиях, среди них один в тяжелом состоянии, семь в стабильном, остальные девять уже выписаны из больницы", - сообщила телерадиокорпорация.
Указывается, что пострадавшим от 18 лет до 71 года.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
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После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
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