Число пострадавших в крупном ДТП на Украине возросло до 13 человек

КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Хмельницкой области на Украине возросло до 13, сообщила пресс-служба областной Нацполиции

Рейсовый автобус перевернулся в субботу в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

"В Каменец-Подольскую больницу были доставлены 13 пострадавших. Одна из травмированных женщин находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и несовершеннолетняя девочка", - сообщила пресс-служба полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса по ч. 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.