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РИА Новости

Число пострадавших в крупном ДТП на Украине возросло до 13 человек

19:38 02.11.2019
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Хмельницкой области на Украине возросло до 13, сообщила пресс-служба областной Нацполиции.
Рейсовый автобус перевернулся в субботу в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
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"В Каменец-Подольскую больницу были доставлены 13 пострадавших. Одна из травмированных женщин находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и несовершеннолетняя девочка", - сообщила пресс-служба полиции.
Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса по ч. 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Детали и причины ДТП устанавливаются. Предварительно рассматривается несколько причин, которые могли привести к аварии. Среди них водительский фактор, техническая неисправность автобуса и другие.
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2 сентября, 08:57РИА Новости
На Украине десять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
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Национальная полиция УкраиныХмельницкая областьУкраинаВ мире
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