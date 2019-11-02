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РИА Новости
Война в Сирии

В Анкаре завершились переговоры с участием российской военной делегации

19:36 02.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская военная делегация завершила переговоры в Анкаре, сообщило министерство национальной обороны Турции.
"В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 г, переговоры, проводившиеся между 1 и 2 ноября со второй российской военной делегацией, которая прибыла в Анкару для обсуждения тактических и технических вопросов, были завершены", - говорится в сообщении минобороны в Twitter.
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РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. В пятницу началось первое совместное российско-турецкое патрулирование.
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16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииТурцияРоссияАнкараБезопасностьВ мире
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