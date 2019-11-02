Самолет МЧС России сбросил 84 тонны воды в районе пожаров в Сербии

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Самолет-танкер Ил-76 МЧС России сбросил 84 тонны воды в районе природных пожаров в труднодоступной горной местности в Сербии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В течение субботы воздушное судно выполнило два вылета, сбросив 84 тонны воды. Средствами наземного контроля подтверждена остановка фронта распространения огня благодаря мастерству экипажа", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, перед вылетом на тушение пожаров была проведена авиационная разведка в горно-лесистой местности для выявления очагов пожаров.
"В воскресенье Ил-76 продолжит работу по тушению природных пожаров", - добавил представитель министерства.