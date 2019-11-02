Самолет МЧС России сбросил 84 тонны воды в районе пожаров в Сербии

"В течение субботы воздушное судно выполнило два вылета, сбросив 84 тонны воды. Средствами наземного контроля подтверждена остановка фронта распространения огня благодаря мастерству экипажа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, перед вылетом на тушение пожаров была проведена авиационная разведка в горно-лесистой местности для выявления очагов пожаров.