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РИА Новости

Самолет МЧС России сбросил 84 тонны воды в районе пожаров в Сербии

19:19 02.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет МЧС РФ ИЛ-76
Самолет МЧС РФ ИЛ-76
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет МЧС РФ ИЛ-76. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Самолет-танкер Ил-76 МЧС России сбросил 84 тонны воды в районе природных пожаров в труднодоступной горной местности в Сербии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В течение субботы воздушное судно выполнило два вылета, сбросив 84 тонны воды. Средствами наземного контроля подтверждена остановка фронта распространения огня благодаря мастерству экипажа", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, перед вылетом на тушение пожаров была проведена авиационная разведка в горно-лесистой местности для выявления очагов пожаров.
"В воскресенье Ил-76 продолжит работу по тушению природных пожаров", - добавил представитель министерства.
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Ил-76МЧС РФСербияРоссияПроисшествия
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