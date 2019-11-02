В Турции пригрозили Европе вернуть пленных террористов "домой"

Ситуация на севере Арабской Республики обострилась в начале октября, когда Анкара начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. Семнадцатого числа по договоренности с США Турция приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы для вывода курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Во вторник было объявлено о досрочном отводе курдов. Позже начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.