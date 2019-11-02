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РИА Новости

В Турции пригрозили Европе вернуть пленных террористов "домой"

19:15 02.11.2019 (обновлено: 19:24 02.11.2019)
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© Sputnik / Sertaç KayarУчасток границы Нусайбин – Камышлы
Участок границы Нусайбин – Камышлы
© Sputnik / Sertaç Kayar
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил европейские страны в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами в одиночку.
Сойлу напомнил, что часть захваченных в Сирии членов ИГ* являлись выходцами из иностранных государств, которые лишили их гражданства.
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
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Отношение европейских стран к пленным боевикам турецкий министр назвал неприемлемым и безответственным.
Сойлу подчеркнул, что Турция не намерена держать всех террористов у себя, и пригрозил отправить их "домой".
"Мы не отель для террористов из ИГ*", — цитирует его Hurriyet.
Ранее представитель турецкого МИД Хами Аксой рассказал, что захваченные пленные боевики временно останутся в тюрьмах на территории, где проходила операция "Источник мира". При этом он подчеркнул, что иностранных террористов и их семьи следует отправить в их страны для судебных разбирательств.
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Ситуация на севере Арабской Республики обострилась в начале октября, когда Анкара начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. Семнадцатого числа по договоренности с США Турция приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы для вывода курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Во вторник было объявлено о досрочном отводе курдов. Позже начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
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Военная операция Турции в СирииВойна в СирииТурцияЕвропаСирия
Популярные комментарии
Вот интересно, если, например Эрдоган посадит их всех на большую баржу, отправит курсом на Европу и предупредит Брюссель, что, вот, мол, к вам идет баржа, там только ваши террористы, хотите- принимайте, хотите, топите, баржа списанная, не жалко, идет на буксире, экипажа на ней нет. Что сделают европейцы? Начнут бесконечные дискуссии о добре и толерантности или...?
2 ноября, 19:52
Von Stirliz
4190000
Турецкие банки сами скажут Эрдогану... "О Великий Султан, тут что-то все наши счета в Европе и США ... ну password error... система предлагает новый пароль "верните баржу"
2 ноября, 20:01
PZPetr Zhukoff
131007
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