"Представитель азиатско-тихоокеанского филиала агентства Синьхуа резко осуждает варварские действия бунтовщиков, которые совершили акты вандализма в офисе азиатско-тихоокеанского филиала Синьхуа. Эти действия вызывают крайнее возмущение. Надеемся, что полиция Гонконга со всей строгостью расследует это дело и накажет бунтовщиков в соответствии с законом", - заявило агентство.

После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.