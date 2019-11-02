Синьхуа осудило протестующих, напавших на филиал агентства в Гонконге

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Синьхуа строго осудило действия протестующих, которые в субботу напали на филиал агентства в Гонконге.
Ранее сообщалось, что на офис информационного агентства Синьхуа на Квинс-роад напали вандалы и разбили стеклянную входную дверь.
"Представитель азиатско-тихоокеанского филиала агентства Синьхуа резко осуждает варварские действия бунтовщиков, которые совершили акты вандализма в офисе азиатско-тихоокеанского филиала Синьхуа. Эти действия вызывают крайнее возмущение. Надеемся, что полиция Гонконга со всей строгостью расследует это дело и накажет бунтовщиков в соответствии с законом", - заявило агентство.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.