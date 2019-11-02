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РИА Новости

Русский союз Латвии призвал ввести санкции из-за сноса советских памятников

19:01 02.11.2019 (обновлено: 19:08 02.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкРига
Рига
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Рига. Архивное фото
РИГА, 2 ноя – РИА Новости. Россия могла бы вводить персональные санкции против руководителей самоуправлений Латвии, где избавляются от советских памятников, начав с мэра Риги Олега Бурова, который не помешал ликвидации памятника советским героям-подводникам, сказал РИА Новости сопредседатель Русского союза Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.
В пятницу Sputnik Латвия сообщил, что памятник советским героям-подводникам Балтики, располагавшийся в Риге в 50 метрах от нынешнего Штаба морских сил Латвии, демонтирован. По данным агентства, вывезли памятник под покровом ночи. Жители района заметили пропажу утром. По словам латвийского историка Александра Ржавина, о памятнике заботились общественники из местного объединения моряков, он не был запущен.
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"Тайное уничтожение памятника советским подводникам - это не есть прелюдия к тайному сносу Монумента освободителям в Риге. Масштабы не те. Огромный мемориал, созданный из прочного железобетона невозможно демонтировать за одну ночь и даже за одну неделю... Но произошедшее с памятником героям-подводникам - это толстый намек руководителям других самоуправлений, на территории которых находятся советские или русские имперские памятники небольшого размера. Типа, ночь и нелюбопытная полиция - лучшие друзья национальных мстителей", - считает Митрофанов.
Он полагает, что Россия должна жестко реагировать на подобные действия. "В этих условиях важна реакция официальной России. В идеале Россия должна была бы предупредить, что введет персональные санкции в отношении тех руководителей латвийских самоуправлений, которые вслед за Ригой начнут избавляться от российского мемориального наследия. И первым в список невъездных следовало бы внести мэра Риги - Олега Бурова, который "не заметил" исчезновения памятника советским подводникам", - сказал Митрофанов.
Посольство России в Латвии осуждает снос памятника советским героям-подводникам Балтики в Риге, называя это кощунственным актом. В дипмиссии отметили, что памятник был защищен договором между Латвией и Россией, но его проигнорировали.
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Олег БуровМирослав МитрофановРусский союз ЛатвииЕвропейский парламентЛатвияРигаРоссияВ мире
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