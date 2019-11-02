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РИА Новости

Экс-депутат ЕП прокомментировал запрет Лепсу на въезд Латвию

19:01 02.11.2019 (обновлено: 19:03 02.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Певец Григорий Лепс . Архивное фото
РИГА, 2 ноя – РИА Новости. Запрет на въезд в Латвию для российского певца Григория Лепса, которого министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич внес в "черный список", продиктован желанием компенсировать латышским националистам невозможность сноса памятника Освободителям в Риге, сказал РИА Новости экс-депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.
"Национальная элита Латвии чувствительна только к одному виду критики - к претензиям со стороны националистов, которых среди избирателей далеко не большинство, но которые успешно навязывают всему обществу и правящему классу свои приоритеты. Накануне ведомство Эдгара Ринкевича - министерство иностранных дел - провинилось перед этой публикой в том, что отказалось разрывать договор с Россией об охране памятников. Чтобы исправиться в глазах наиболее влиятельной части избирателей, Ринкевич воспользовался старой заготовкой - давно запланированным включением Григория Лепса в список персон, которым запрещен въезд в Латвию", - сказал Митрофанов.
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По его мнению, эта компенсация поможет МИД выиграть время.
"Это компенсация радикальным националистам за проявленную мягкость в вопросе о памятнике. На какое-то время это сработает", - сказал Митрофанов.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Он добавил, что принял такое решение, "основываясь на оценках служб безопасности и миграционном законе".
Памятник Освободителям Риги находится под защитой международного договора с Россией о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений. Ежегодно около памятника Освободителям в Риге собираются десятки тысяч человек, чтобы отметить День Победы. Ряд политиков и общественных деятелей считают, что монумент нужно снести, поскольку он прославляет времена СССР.
Певец Григорий Лепс выступает на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем
1 ноября, 19:30Сказано в эфире
"Нелепо и смешно". Сенатор отреагировал на запрет Лепсу посещать ЛатвиюЛатвия со второй попытки запретила Григорию Лепсу пересекать границу страны. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с радио Sputnik предположил возможные мотивы этого решения.
В сентябре комиссия сейма по образованию, культуре и науке обсуждала дальнейшую судьбу памятника освободителям Риги. После дебатов и выступлений приглашенных экспертов было принято решение отказаться от сноса памятника, при этом, возможно, он будет переименован.
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Мирослав МитрофановЭдгар РинкевичМИД ЛатвииГригорий ЛепсЕвропейский парламентЛатвияВ мире
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