Экс-депутат ЕП прокомментировал запрет Лепсу на въезд Латвию

РИГА, 2 ноя – РИА Новости. Запрет на въезд в Запрет на въезд в Латвию для российского певца Григория Лепса , которого министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич внес в "черный список", продиктован желанием компенсировать латышским националистам невозможность сноса памятника Освободителям в Риге, сказал РИА Новости экс-депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

"Национальная элита Латвии чувствительна только к одному виду критики - к претензиям со стороны националистов, которых среди избирателей далеко не большинство, но которые успешно навязывают всему обществу и правящему классу свои приоритеты. Накануне ведомство Эдгара Ринкевича - министерство иностранных дел - провинилось перед этой публикой в том, что отказалось разрывать договор с Россией об охране памятников. Чтобы исправиться в глазах наиболее влиятельной части избирателей, Ринкевич воспользовался старой заготовкой - давно запланированным включением Григория Лепса в список персон, которым запрещен въезд в Латвию", - сказал Митрофанов.

По его мнению, эта компенсация поможет МИД выиграть время.

"Это компенсация радикальным националистам за проявленную мягкость в вопросе о памятнике. На какое-то время это сработает", - сказал Митрофанов.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Он добавил, что принял такое решение, "основываясь на оценках служб безопасности и миграционном законе".

Памятник Освободителям Риги находится под защитой международного договора с Россией о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений. Ежегодно около памятника Освободителям в Риге собираются десятки тысяч человек, чтобы отметить День Победы. Ряд политиков и общественных деятелей считают, что монумент нужно снести, поскольку он прославляет времена СССР.