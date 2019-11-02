Во Владивостоке в руках у женщины взорвалась петарда, уточнил источник

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Предмет, от взрыва которого пострадала женщина во Владивостоке, оказался петардой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее в УМВД РИА Новости сообщили, что в субботу вечером во Владивостоке на улице 50 лет ВЛКСМ 61-летняя женщина подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок. Женщина получила травму руки и была госпитализирована. Полиция начала проверку. Место происшествия было обследовано кинологами с собаками.
"На свертке, который взорвался в руках у женщины возле школы во Владивостоке, была надпись "С Хэллоуином". По предварительным данным, это был взрыв петарды", - рассказал собеседник.
Как ранее сообщили очевидцы, пострадавшая работает дворником и вечером убирала территорию возле школы.