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РИА Новости

Во Владивостоке в руках у женщины взорвалась петарда, уточнил источник

18:06 02.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Предмет, от взрыва которого пострадала женщина во Владивостоке, оказался петардой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее в УМВД РИА Новости сообщили, что в субботу вечером во Владивостоке на улице 50 лет ВЛКСМ 61-летняя женщина подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок. Женщина получила травму руки и была госпитализирована. Полиция начала проверку. Место происшествия было обследовано кинологами с собаками.
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"На свертке, который взорвался в руках у женщины возле школы во Владивостоке, была надпись "С Хэллоуином". По предварительным данным, это был взрыв петарды", - рассказал собеседник.

Как ранее сообщили очевидцы, пострадавшая работает дворником и вечером убирала территорию возле школы.
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ВладивостокПриморский крайПроисшествия
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