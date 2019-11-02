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РИА Новости

Ространснадзор начал расследование после взрыва на танкере в Находке

17:58 02.11.2019
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© NewsVL.ruТанкер "Залив Америка", на котором взорвался газ
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
© NewsVL.ru
Танкер "Залив Америка", на котором взорвался газ
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Дальневосточное управление Госморречнадзора (структура Ространснадзора) приступило к расследованию после инцидента с танкером в Находке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ространснадзора.
Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.
Опубликовано видео тушения танкера в Находке
Вчера, 12:51РИА Новости
Опубликовано видео тушения танкера в Находке
"Да, Дальневосточное управление Госморречнадзора приступило к расследованию", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе Росморречфлота РИА Новости уточнили, что аварийное судно принадлежит ООО "Наяда". Согласно сайту компании, её флот включает шесть танкеров-бункеровщиков.
СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
Танкер "Залив Америка" в порт Находка отбуксировали два судна, он стоит на 79-м причале, сообщил РИА Новости ранее в субботу представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
Вчера, 09:36РИА Новости
Очевидцы рассказали о взрыве на танкере в Находке
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Взрыв на танкере в НаходкеСледственный комитет РФРостранснадзорРосморречфлотНаходкаРоссияПроисшествия
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