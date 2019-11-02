Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-02T18:40Z
https://ria.ru/20191102/1560526479.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/73/1560527399_0:679:2047:1830_1036x0_80_0_0_ff934673d917fd0b3a565d45d827a584.jpg
РИА Новости

Медведев прибыл в Таиланд на деловой форум АСЕАН и Восточноазиатский саммит

17:34 02.11.2019 (обновлено: 18:40 02.11.2019)
498
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в аэропорту Бангкока. 2 ноября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в аэропорту Бангкока. 2 ноября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в аэропорту Бангкока. 2 ноября 2019
БАНГКОК, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Бангкок, где в ближайшие дни пройдут Восточноазиатский саммит и деловой инвестиционный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Как сообщала пресс-служба правительства, 3 и 4 ноября Медведев выступит на этих международных форумах и проведет на их полях ряд двусторонних встреч.
Участник саммита Россия — АСЕАН фотографирует флаги в конгресс-центре в Сочи
31 октября, 00:36РИА Новости
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Российский премьер прибыл в Бангкок из Ташкента, где на днях состоялось заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Медведев принял участие в этой встрече, а также провел серию отдельных двусторонних переговоров.
Участники 14-го Восточноазиатского саммита планируют обменяться мнениями по поводу продвижения сотрудничества в приоритетных сферах, в том числе в области цифровых технологий и по проблеме реагирования на новые вызовы и угрозы.
Тридцать пятый саммит лидеров АСЕАН проводится в Бангкоке с 2 по 4 ноября. В организацию входят Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Бруней, Лаос, Камбоджа, Мьянма и Вьетнам.
Формат ВАС предполагает участие представителей всех стран АСЕАН, а также России, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Южной Кореи, Японии и США.
8012018
Обсудить 2
Восточноазиатский саммитДмитрий МедведевАссоциация государств Юго-Восточной АзииБангкокЭкономика
Рекомендуем
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
В "Нафтогазе" нашли "серьезный аргумент" в переговорах с Россией
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Ямал
Пассажир экстренно приземлившегося SSJ100 описал момент посадки
Макет ракеты-носителя Ангара-1.2
"Роскосмос" расторг контракт на производство ракеты "Ангара"
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Удаление зуба
В Германии стоматолог побил рекорд, удалив зуб пациенту
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Эльджаркиев Ибрагим
В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии
Омбудсмен Анна Кузнецова и глава кинологической федерации Владимир Голубев подарили томскому подростку, чью собаку переехала машина, щенка немецкой овчарки. Стоп-кадр видео корреспондента РИА Новости
Подростку из Томска, чью собаку сбила машина, подарили щенка
Свадьба
Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе
Певец Руслан Алехно во время слепых прослушиваний на шоу Голос
Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания в "Голос"
Объект газотранспортной системы Украины
"Нафтогаз" подал против "Газпрома" новый иск
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Европейские СМИ: "Украина выиграла газовую игру"
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Пустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре охранника задержали
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
МИД Украины вызвал посла Франции после заявления Макрона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда
00:29Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН
00:25В Молдавии пройдет второй тур местных выборов
00:23Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке
00:19В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России
00:13В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"
00:07Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
23:41В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
23:09В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
23:07В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу
23:05В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева
22:50В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
22:41В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии
22:38Кадыров призвал недоброжелателей задуматься о своих ошибках
22:25Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи
22:12В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции
21:48Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе
21:37Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке
21:36Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
21:35Сын Хрущева прокомментировал статью испанских СМИ о Царь-бомбе
Лента новостейМолния