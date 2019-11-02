Медведев прибыл в Таиланд на деловой форум АСЕАН и Восточноазиатский саммит

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в аэропорту Бангкока. 2 ноября 2019

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в аэропорту Бангкока. 2 ноября 2019

Как сообщала пресс-служба правительства, 3 и 4 ноября Медведев выступит на этих международных форумах и проведет на их полях ряд двусторонних встреч.

Российский премьер прибыл в Бангкок из Ташкента, где на днях состоялось заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Медведев принял участие в этой встрече, а также провел серию отдельных двусторонних переговоров.

Участники 14-го Восточноазиатского саммита планируют обменяться мнениями по поводу продвижения сотрудничества в приоритетных сферах, в том числе в области цифровых технологий и по проблеме реагирования на новые вызовы и угрозы.

Тридцать пятый саммит лидеров АСЕАН проводится в Бангкоке с 2 по 4 ноября. В организацию входят Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Бруней, Лаос, Камбоджа, Мьянма и Вьетнам.