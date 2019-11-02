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РИА Новости
Война в Сирии

Число жертв взрыва в Телль-Абъяде увеличилось до 19, сообщил источник

17:34 02.11.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisДым над городом Телль-Абьяд, Сирия
Дым над городом Телль-Абьяд, Сирия
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНТАКЬЯ (Турция), 2 ноя - РИА Новости. Число жертв взрыва заминированного автомобиля в центре сирийского города Телль-Абъяд увеличилось до 19 человек, 29 мирных граждан получили ранения, сообщил РИА Новости источник на месте.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что в результате взрыва в Телль-Абъяде погибли по меньшей мере десять мирных жителей.
"Девятнадцать человек погибли и 29 получили ранения в результате подрыва заминированной машины на рынке в центре города Телль-Абъяд на северо-востоке Сирии",- сообщил собеседник агентства.
Город Телль-Абъяд, расположенный на сирийско-турецкой границе, перешел под контроль протурецких сил после начала военной операции "Источник мира", объявленной Анкарой под предлогом создания безопасной зоны на севере САР и борьбы против курдских отрядов самообороны, которые в Турции считаются террористическими.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииТурцияСирияВ мире
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