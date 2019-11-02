Число жертв взрыва в Телль-Абъяде увеличилось до 19, сообщил источник

АНТАКЬЯ (Турция), 2 ноя - РИА Новости. Число жертв взрыва заминированного автомобиля в центре сирийского города Телль-Абъяд увеличилось до 19 человек, 29 мирных граждан получили ранения, сообщил РИА Новости источник на месте.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что в результате взрыва в Телль-Абъяде погибли по меньшей мере десять мирных жителей.
"Девятнадцать человек погибли и 29 получили ранения в результате подрыва заминированной машины на рынке в центре города Телль-Абъяд на северо-востоке Сирии",- сообщил собеседник агентства.
Город Телль-Абъяд, расположенный на сирийско-турецкой границе, перешел под контроль протурецких сил после начала военной операции "Источник мира", объявленной Анкарой под предлогом создания безопасной зоны на севере САР и борьбы против курдских отрядов самообороны, которые в Турции считаются террористическими.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"