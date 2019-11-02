В Чечне впервые за четыре года выпал снег в ноябре

ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. В Чечне около суток идет снег – явление, которое в это время за последние годы в регионе не наблюдалось, сообщили РИА Новости в гидрометцентре республики.

"Последний раз снег в ноябре в Чечне был 4 года назад. Резкое похолодание связано с циклоном, который установился на юге и европейской части России", - отметил представитель ведомства.

По его словам, высота снежного покрова достигает 20 сантиметров. Снегопад будет длиться в течение суток - до 3 ноября, потом ожидается потепление.

"По предварительному прогнозу, ноябрь ожидается теплый, с температурой даже выше нормы. Сейчас произошел заток холодного воздуха в результате циклона, но скоро циклон разрушится, снова придет тепло", - отметили в региональном гидрометцентре.

Снег в Чечне стал радостным событием, особенно для детей. С раннего утра дворы и площадки заполнились детворой, которая давно не видела снега. Предыдущая зима в Чечне была практически бесснежной.

В связи с ухудшением погоды ГУ МЧС по Чечне сообщило, что силы и средства чрезвычайного ведомства и подчиненных подразделений переведены в режим повышенной готовности.