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РИА Новости

В Чечне впервые за четыре года выпал снег в ноябре

17:31 02.11.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВ Грозном выпал первый снег
В Грозном выпал первый снег
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В Грозном выпал первый снег. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. В Чечне около суток идет снег – явление, которое в это время за последние годы в регионе не наблюдалось, сообщили РИА Новости в гидрометцентре республики.
"Последний раз снег в ноябре в Чечне был 4 года назад. Резкое похолодание связано с циклоном, который установился на юге и европейской части России", - отметил представитель ведомства.
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По его словам, высота снежного покрова достигает 20 сантиметров. Снегопад будет длиться в течение суток - до 3 ноября, потом ожидается потепление.
"По предварительному прогнозу, ноябрь ожидается теплый, с температурой даже выше нормы. Сейчас произошел заток холодного воздуха в результате циклона, но скоро циклон разрушится, снова придет тепло", - отметили в региональном гидрометцентре.
Снег в Чечне стал радостным событием, особенно для детей. С раннего утра дворы и площадки заполнились детворой, которая давно не видела снега. Предыдущая зима в Чечне была практически бесснежной.
В связи с ухудшением погоды ГУ МЧС по Чечне сообщило, что силы и средства чрезвычайного ведомства и подчиненных подразделений переведены в режим повышенной готовности.
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По данным регионального МЧС, "прогнозируется возникновение чрезвычайных происшествий, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, обрывами линий электропередач из-за налипания мокрого снега, пожаров в жилом секторе".
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