ДНР готова начать отвод сил в районе Петровского 4 ноября

Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил

Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил

ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что ДНР готова начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе 4 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. В пятницу глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы.

"В понедельник, 4 ноября, в 13.00 по московскому времени, как было условлено, представители Народной милиции ДНР в присутствии представителей СММ ОБСЕ, в обязанности которых входит объективно фиксировать выполнение или невыполнение сторонами совместно согласованных решений, пустят белую сигнальную ракету", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенной пресс-службой МИД ДНР.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.