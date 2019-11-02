В США запустили к МКС ракету Antares с грузовиком Cygnus

Старт ракеты состоялся с космодрома Валлопс в Виргинии в 09.59 по времени восточного побережья США (16.59 мск). Ракета-носитель и грузовой корабль принадлежат компании Northrop Grumman.

Грузовик доставит на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Предполагается, что новинка впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс.