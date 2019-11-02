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РИА Новости

В США запустили к МКС ракету Antares с грузовиком Cygnus

17:18 02.11.2019 (обновлено: 17:28 02.11.2019)
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© AP Photo / Steve HelberСтарт американской ракеты-носителя Antares
Старт американской ракеты-носителя Antares
© AP Photo / Steve Helber
Старт американской ракеты-носителя Antares. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем Cygnus, который доставит около 3,7 тонны груза на Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию запуска.
Старт ракеты состоялся с космодрома Валлопс в Виргинии в 09.59 по времени восточного побережья США (16.59 мск). Ракета-носитель и грузовой корабль принадлежат компании Northrop Grumman.
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Прибытие корабля на МКС запланировано на понедельник 4 ноября. Этот полет корабля посвящен участнику лунной миссии "Апполон-12", астронавту Алану Бину.
Грузовик доставит на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Предполагается, что новинка впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс.
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Кроме того, Cygnus привезет на станцию экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, предназначенный для приготовления пищи в условиях гравитации. Он также может применяться в последующем в ходе длительных космических миссий. Еще один эксперимент, который называется The Made in Space Recycler, по информации НАСА, касается переработки в космосе пластика для использования в качестве материала для орбитальных 3D-принтеров.
Этот полет станет, по данным НАСА, первой миссией Cygnus в рамках второго контракта на доставку грузов на МКС. В отличие от предыдущих миссий Cygnus, предстоящей рейс впервые доставит на орбиту "скоропортящиеся грузы", которые загружаются в корабль не раньше, чем за 24 часа до старта.
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Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаCygnusНАСАВиргинияСША
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