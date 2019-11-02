ДНР передала ОБСЕ информацию для начала разведения сил в Петровском

ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, представители республики передали миссии ОБСЕ информацию для начала разведения сил в районе Петровского в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. В ДНР подтвердили эту информацию и заверили в готовности начать процесс. При этом глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы.
"Сегодня, 2 ноября, в соответствии с договоренностями представители республики передали уведомление СММ ОБСЕ с необходимой исходной информацией", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенной пресс-службой МИД ДНР.
Полпред отметила, что во время передачи представители ОБСЕ устно сообщили, что "украинская сторона может в одностороннем порядке попытаться перенести дату начала мероприятий, несмотря на то, что президент Украины четко озвучил дату 4 ноября".
"Донецкая народная республика всегда была и остается привержена выполнению согласованных договоренностей в рамках мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Поэтому, как добросовестные партнеры, мы намерены соблюсти все шаги, предусмотренные утвержденным планом-графиком, начиная с 2 ноября 2019 года", - добавила Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru