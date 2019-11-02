ДНР передала ОБСЕ информацию для начала разведения сил в Петровском

Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР. Архивное фото

Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР

ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, представители республики передали миссии ОБСЕ информацию для начала разведения сил в районе Петровского в Донбассе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. В ДНР подтвердили эту информацию и заверили в готовности начать процесс. При этом глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы.

"Сегодня, 2 ноября, в соответствии с договоренностями представители республики передали уведомление СММ ОБСЕ с необходимой исходной информацией", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенной пресс-службой МИД ДНР.

Полпред отметила, что во время передачи представители ОБСЕ устно сообщили, что "украинская сторона может в одностороннем порядке попытаться перенести дату начала мероприятий, несмотря на то, что президент Украины четко озвучил дату 4 ноября".

"Донецкая народная республика всегда была и остается привержена выполнению согласованных договоренностей в рамках мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Поэтому, как добросовестные партнеры, мы намерены соблюсти все шаги, предусмотренные утвержденным планом-графиком, начиная с 2 ноября 2019 года", - добавила Никонорова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.