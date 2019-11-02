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РИА Новости

Во Владивостоке кинологи проверяют место, где взорвался неизвестный предмет

17:08 02.11.2019
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© Фото предоставлено пресс-бюро ФСИНИнструктор-кинолог УФСИН России с собакой
Инструктор-кинолог УФСИН России с собакой
© Фото предоставлено пресс-бюро ФСИН
Инструктор-кинолог УФСИН России с собакой
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Кинологи с собаками во Владивостоке обследуют место, где от хлопка неустановленного предмета пострадала женщина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее представитель УМВД по региону сообщил РИА Новости, что в субботу вечером во Владивостоке в районе улицы 50 лет ВЛКСМ 61-летняя женщина подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок. В результате женщина получила травму руки и была госпитализирована. Полиция по данному факту проводит проверку.
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"На место ЧП выехали сотрудники полиции, кинологи с собаками осматривают близлежащую территорию," - рассказал собеседник.
По словам очевидцев, пострадавшая работает дворником и вечером убирала территорию возле школы.
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УМВДВладивостокПроисшествия
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