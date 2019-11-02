Во Владивостоке кинологи проверяют место, где взорвался неизвестный предмет

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Кинологи с собаками во Владивостоке обследуют место, где от хлопка неустановленного предмета пострадала женщина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее представитель УМВД по региону сообщил РИА Новости, что в субботу вечером во Владивостоке в районе улицы 50 лет ВЛКСМ 61-летняя женщина подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок. В результате женщина получила травму руки и была госпитализирована. Полиция по данному факту проводит проверку.
"На место ЧП выехали сотрудники полиции, кинологи с собаками осматривают близлежащую территорию," - рассказал собеседник.
По словам очевидцев, пострадавшая работает дворником и вечером убирала территорию возле школы.