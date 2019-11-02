В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Следователи проверят обстоятельства, при которых две несовершеннолетние девочки находились в квартире с мужчинами в центре Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту возможного совершения развратных действий и склонения к употреблению наркотиков в отношении двух несовершеннолетних девочек", — рассказала она.
По данным следствия, жители дома вызвали сотрудников правоохранительных органов из-за непрекращающегося шума в квартире, где по прибытии нашли мужчин 1983 и 1984 года рождения и двух несовершеннолетних девочек.
По словам Ивановой, сейчас следователи опрашивают соседей, устанавливают родителей подростков. Несовершеннолетние направлены на медицинское освидетельствование.