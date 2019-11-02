СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Ранее проверку по факту "распространения деструктивной информации" начали СК и МВД. По данным следствия, на интернет-ресурсе были размещены видеоролики, в которых малолетние и несовершеннолетние дети беседуют с взрослыми людьми на различные сексуальные темы.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних на одном из интернет-ресурсов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера")", — сказала Иванова.

По ее словам, следователи допросили организатора видеосъемки, сейчас они устанавливают круг потерпевших, а также выясняют другие обстоятельства произошедшего.

Проверку по линии силовых структур инициировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой , обративший внимание на ролики канала Real Talk. В МВД России ему ответили (копия документа есть у РИА Новости), что в отношении организатора съемок заведено административное дело о гей-пропаганде среди несовершеннолетних.

Как ранее уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, выясняется, есть ли в действиях организаторов съемок состав статьи УК России "Развратные действия".