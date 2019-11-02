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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

17:00 02.11.2019 (обновлено: 21:27 02.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее проверку по факту "распространения деструктивной информации" начали СК и МВД. По данным следствия, на интернет-ресурсе были размещены видеоролики, в которых малолетние и несовершеннолетние дети беседуют с взрослыми людьми на различные сексуальные темы.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних на одном из интернет-ресурсов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера")", — сказала Иванова.

По ее словам, следователи допросили организатора видеосъемки, сейчас они устанавливают круг потерпевших, а также выясняют другие обстоятельства произошедшего.
Проверку по линии силовых структур инициировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, обративший внимание на ролики канала Real Talk. В МВД России ему ответили (копия документа есть у РИА Новости), что в отношении организатора съемок заведено административное дело о гей-пропаганде среди несовершеннолетних.
Как ранее уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, выясняется, есть ли в действиях организаторов съемок состав статьи УК России "Развратные действия".
Сейчас видео на YouTube недоступно.
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМВД РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Идиотизм полный. Детям получается нельзя вообще со взрослыми общаться, даже с родителями. А вдруг гей или лесбиянка скрытые?
2 ноября, 17:13
Артур Д
351213107
Уголовное-то за что? Слова им в рот силком заталкивали?
2 ноября, 17:05
rsrob surfrost
28220098
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